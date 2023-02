Jonathan Rea (36) ist der mit Abstand beste SBK-Pilot

Wie lange er noch Superbike-WM fahren will, ließ Jonathan Rea offen. Mit 36 Jahren befindet sich der Kawasaki-Star aber weiterhin in bestechender Form und kann seine Rekorde weiter ausbauen.

Jonathan Rea ist der mit Abstand erfolgreichste Pilot der 1988 gegründeten Superbike-WM. Über 20 Jahre war das Carl Fogarty, doch der Nordire überflügelte den Altmeister in Windeseile. Der Kawasaki-Pilot gewann die Superbike-WM zwischen 2015 und 2020 sechsmal in Folge, Fogarty erreichte seine vier WM-Titel mit einer Unterbrechung 1994/95 und 1998/99.

Rea übernahm auch die Spitzenposition in allen weiteren wichtigen Statistiken der seriennahen Motorradweltmeisterschaft. Er gewann 118 Rennen, Foggy mit 59 Siegen exakt die Hälfte davon.

Bis Rea von einem noch aktiven Superbike-Piloten eingeholt werden kann, werden Jahre vergehen. Der aktuelle Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) und Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu stehen beide bei 32 Siegen. Selbst wenn einer von beiden ab jetzt jedes Rennen gewinnen würde, würde es 2.5 Jahre dauern, bis Rea eingeholt wäre.

Ebenfalls deutlich die Statistik der Podestplätze, die von Rea mit 245 angeführt wird – Razgatlioglu hat bisher 82 eingefahren (Bautista 58). Der Türke bräuchte also mindestens 4,5 Saisons, um sich auf Augenhöhe zu bringen – und er müsste in jedem Rennen auf dem Podium stehen und der Kawasaki-Pilot in keinem.

Beeindruckend die Gesamtzahl von WM-Punkten, die der seit 2. Februar 36-Jährige in der Superbike-Kategorie bisher gesammelt hat. Mit 5802,5 liegt er 1781 Punkte vor Troy Corser (4021,5). Von den aktiven Piloten liegt sein Teamkollege Alex Lowes mit 1911 Punkten Rea am nächsten.

Auch schnellste Rennrunden hat der Kawasaki-Pilot zur Genüge: 100 für Rea gegenüber 59 für Noriyuki Haga sprechen eine deutliche Sprache. Der beste aktive Pilot ist Álvaro Bautista (Ducati) mit 29 schnellste Runden. Die meisten Führungsrunden hat ebenfalls Rea aufgestellt: 1944 zu 1050 (Noriyuki Haga). Weltmeister Razgatlioglu hat bescheidene 528 vorzuweisen.

Hinsichtlich Polepositions muss sich Rea (40 Poles) hinter Tom Sykes (51) anstellen. Doch hinsichtlich Startplatzierungen in der ersten Reihe liegt der Rekordweltmeister (109) vor dem Australier (99).

Mit dem ersten Lauf beim Saisonauftakt auf Phillip Island wird Rea sein 378 Superbike-Rennen bestreiten und wird statistisch der erfahrenste Pilot sein – noch besteht zwischen Corser und Rea mit jeweils 377 Rennen Gleichstand.