Bonovo action BMW: Starkes Design für die SBK-WM 2023

Während die M1000RR von ROKIT BMW Motorrad das Schwarz dominiert, werden die Motorräder von Bonovo action weiterhin in blau-weiß in der Superbike-WM 2023 antreten.

Seit 2021 ist Bonovo action mit BMW in der Superbike-WM am Start, die in einer Woche beginnende Saison 2023 ist das dritte Jahr in der seriennahen Weltmeisterschaft. Mit Loris Baz und Garrett Gerloff hat das deutsche Team ein starkes Fahrer-Duo am Start.

Am Vormittag wurde das diesjährige Design gelüftet. Die Farbgebung blieb zwar mit den BMW-Farben blau-weiß und Akzenten in rot und schwarz identisch, wirkt aber aufgeräumter und frischer. Neben Bonovo action wirbt, wie schon 2022, auf der Verkleidung die Bitcoin-Börse ‹Bitmex›.

Für die neue Saison ist Teammanager Michael Galinski durchaus optimistisch.

«Wir haben intensiv weiter an der Elektronik gearbeitet, und dazu kamen natürlich die zahlreichen Aerodynamikupdates. Wir haben auf der Geraden wirklich eines der schnellsten Motorräder», hielt der Norddeutsche fest. «Darüber hinaus war es wichtig, dass sich unser Neuzugang Garrett gut im Team einfindet. Die ersten Tests waren vielversprechend, und deshalb denke ich, dass unsere Saisonvorbereitung solide war. Unsere Ziele sind immer ganz klar definiert. Wir möchten uns weiter steigern und um vordere Plätze kämpfen.»