BMW-Asse vor SBK-WM 2023: Die Zuversicht überwiegt

Die Superbike-WM 2023 steht in den Startlöchern. Nur noch zwei Testtage, dann beginnt auf Phillip Island die neue Saison. Was die BMW-Piloten Scott Redding, Michael van der Mark, Loris Baz und Garrett Gerloff erwarten.

Bei den Wintertests glänzten die BMW-Piloten nicht mit den besten Zeiten, doch ein Test ist nur ein Test; die Wahrheit erfahren wir beim Saisonauftakt vom 24. bis 26. Februar auf Phillip Island. Zuvor findet auf der australischen Rennstrecke ein letzter, zweitägiger Test statt.

Die M1000RR erfuhr für 2023 einige Updates. Auffälligste Neuerung ist die aerodynamisch optimierte Verkleidung mit ihren mächtigen Flügeln. Wie Honda startet auch BMW in die neue Saison mit den seit 6. Oktober 2022 erlaubten ‹Super-Concession-Parts›, auf das Chassis der Motorräder abzielen.

Mit vier Werkspiloten in zwei gleichgestellten Teams hofft BMW auf eine erfolgreiche Saison. Im Team ROKIT BMW Motorrad treten erneut Scott Redding und Michael van der Mark an.

«Im vergangenen Jahr lief es beim Saisonfinale nicht schlecht, und hoffentlich werden wir nun auch einen guten Auftakt haben», sagte der Engländer, der 2022 als WM-Achter bester BMW-Pilot war. «Gleich am Anfang zwei aufeinanderfolgende Rennwochenenden zu haben, ist ungewohnt für uns, und da ist es wichtig, gute Rennen zu haben und entsprechend stark in die Saison zu starten.»

«Ich freue mich natürlich schon auf die neue Saison. Sie wird ganz sicher besser als im vergangenen Jahr», sagte van der Mark, der mehrere schwere Verletzungen überstehen musste. «Ich bin zurück, wieder zu 100 Prozent fit, hoch motiviert wie immer, und wir machen Fortschritte mit der neuen M1000RR. Klar möchten wir auf dem Podium stehen und gewinnen, aber wir müssen Schritt für Schritt vorgehen. Das Testen ist zwar auch immer schön, aber Rennen zu fahren, ist etwas anderes.»

Im deutschen Team Bonovo action bekommt Loris Baz mit Garrett Gerloff einen neuen Teamkollegen.

«Ich gehe immer mit der Erwartung in eine neue Saison, dass ich versuchen möchte, Rennen zu gewinnen und auf das Podium zu fahren – das ist das, was ich immer möchte und wofür ich trainiere», sagte Baz. «Das Ziel des Teams lautet, immer mit beiden Fahrern in den Top-10 zu sein, und ich denke, die Top-5 oder Top-6 wären gut. Sobald die Saison losgeht, werden wir sehen, was für uns möglich ist. Insgesamt lautet das Ziel, noch besser zu sein als im vergangenen Jahr und bei jedem Rennen einen Schritt nach vorn zu machen. Das Bike ist definitiv besser geworden, und ich bin zuversichtlich.»

«Es ist ein neues Kapitel für mich, eine neue Reise, und bisher war ich mit allem wirklich sehr happy», versichert der Neuzugang aus den USA. «Die Tests sind wirklich gut gelaufen. Ich konnte gut mit dem Team zusammenarbeiten, und ich denke, dass wir uns in allen Bereichen super verstehen. Das Ziel ist, immer weitere Fortschritte zu machen. Wenn wir uns auf uns selbst fokussieren und darauf, die Teile alle richtig zusammenzubekommen, dann können wir ein großartiges Jahr haben. Das ist das Ziel, und ich weiß, dass wir das können.»