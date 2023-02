Erste Bilder: BMW-Werksteam mit Hauptsponsor ROKiT

Am 10. November hat das BMW-Werksteam Hauptsponsors ROKiT für die Superbike-WM 2023 vorgestellt. Bei der heutigen Vorab-Teampräsentation wurde erstmals das neue Design der M1000RR gezeigt.

Dass BMW auch 2023 mit Scott Redding und Michael van der Mark im Team BMW Motorrad antreten wird und es ein neues Homologationsmodell der M1000RR gibt, ist seit Monaten bekannt.



Seit dem 10. November wissen wir auch, dass der deutsche Hersteller dieses Jahr erstmals seit der werksseitigen Rückkehr 2019 einen Hauptsponsor hat – es wurde eine mehrjährige Zusammenarbeit mit der britischen Firma ROKiT vereinbart.

ROKiT wurde von Jonathan Kendrick und John Paul DeJoria ursprünglich als Unternehmen der Telekommunikationsbranche gegründet, ist heute aber in vielen Bereichen aktiv. So gehören mittlerweile E-Bikes, Unterhaltungselektronik, Bekleidung, Comics, Games, Film und Getränke zum Portfolio von ROKiT.

Das Interesse am Motorsport bringt Kendrick ein. Der Engländer arbeitete in den 1970ern bei Goodyear. Dort gab es den ersten Kontakt mit dem Formel-1-Team Williams. Es war also kein Zufall, als ROKiT Jahre später auf den F1-Boliden des britischen Teams warb sowie in der IndyCar und nun bei BMW in der Superbike-WM.

«Dies ist eine für ROKiT besonders aufregende Partnerschaft, denn es ist ganz klar, dass BMW Motorrad und wir dieselbe Leidenschaft für Innovation, Leistung und Erfolg teilen – ganz zu schweigen davon, dass wir beide bayerisches Bier als das beste der Welt schätzen», sagt Kendrick, zu dessen Unternehmen ROKiT Drinks auch AKB Bier gehört, das in der 700 Jahre alten Aktienbrauerei in Kaufbeuren hergestellt wird. «Unser Einstieg in den Superbike-Rennsport ist eine logische Erweiterung unseres jüngsten Motorsport-Sponsorings, und ich möchte mehrere unserer Unternehmen einbinden. Wir freuen uns auf viele gemeinsame Erfolge in den kommenden Jahren.»

Das Engagement zeigt sich im Design der M1000RR. Die Bikes sind zwar weiterhin in den Farben von M-Sport gehalten – Blau, Violett und Rot. Basis ist jetzt aber Schwarz, die ROKiT-Schriftzüge sind in weiß groß auf der Seitenverkleidung und vorne zu sehen. Auch auf den Lederkombi und den Boxenstellwänden wird deutlich, wer wichtigster Partner ist.