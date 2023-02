Alles über den letzten SBK-Test auf Phillip Island

Der Countdown zur Superbike-WM 2023 auf Phillip Island läuft. Vor dem Saisonauftakt findet der offizielle Dorna-Test statt, bei dem die letzten Weichen gestellt werden.

Der von Superbike-Promoter Dorna organisierte Test findet am Montag und Dienstag vor dem ersten Rennwochenende des Jahres ebenfalls auf dem Phillip Island Circuit statt. Da alle für die gesamte Saison eingeschriebenen Teams vor Ort sind, ist das Fahrerfeld vollzählig anwesend.

In der Superbike-WM sind das 14 Teams mit 22 Fahrern, in der Supersport-Kategorie 16 Teams mit ebenfalls 22 Piloten. Da die Supersport-WM 300 erst beim Europaauftakt in Assen in die neue Saison startet, ergänzen nationale Serien das Programm. Der Phillip-Island-Test dient nicht zur Erprobung von Neuentwicklungen, sondern zur Feinabstimmung der in Europa ausgewählten Komponenten und der Vorbereitung auf das Rennwochenende.

Der Test startet an beiden Tagen jeweils um 9:10 Uhr Ortszeit, Phillip Island ist gegenüber MEZ zehn Stunden voraus. Am Montag beginnt die Supersport-WM, am Dienstag die Superbike-WM. Beide haben insgesamt vier Sessions zur Verfügung (SSP 4 x 110 min, SBK 4 x 120 min).

In Australien ist jetzt Sommer, für Anfang der Woche sind aber verhältnismäßig niedrige Temperaturen von 19 Grad Celsius vorhergesagt. Das Rennwochenende soll am Freitag mit maximal 28 Grad Celsius starten, am Samstag (24°) und Sonntag (21°) werden wieder etwas kühlere Temperaturen erwartet.

Das offizielle Programm für den Saisonauftakt beginn am Donnerstag mit den Abnahmen und dem obligatorischen Gruppenfoto. Das erste Superbike-Training findet am Freitag, 1:30 Uhr statt.