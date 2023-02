Michael vd Mark (10.): «BMW definitiv verbessert»

Auch wenn Michael van der Mark den ersten Testtag auf Phillip Island nur Zehnter war, zieht der Niederländer ein gutes Fazit. Seine Rundenzeit fuhr der BMW-Pilot mit den härtesten Reifen.

Während der letzten Saison war Michael van der Mark die meiste Zeit verletzt. Zuerst stürzte er vor dem Saisonauftakt mit dem Mountainbike und zog sich einen komplizierten und mehrfachen Bruch das rechte Schien- und Wadenbeins zu. Kaum genesen, stürzte der BMW-Pilot in Estoril den Oberschenkelhals und fiel vier Monate aus. Erst gegen Saisonende näherte sich der Niederländer wieder seiner Normalform.

Beim Finale auf Phillip Island fuhr van der Mark er im zweiten Lauf als Zwölfter das beste Ergebnis ein. In der Superbike-WM 2023 findet auf der australischen Piste wieder der Saisonauftakt statt. Der Phillip-Island-Test am Montag und Dienstag dieser Woche der letzte Probelauf.

Den ersten Testtag beendete der 30-Jährige auf Platz 10 mit 1,054 sec Rückstand. Auf Philipp Öttl (Ducati) auf Platz 6 fehlen nur 0,133 sec. «Ich denke, das war nicht so schlecht», hielt der BMW-Pilot gegenüber SPEEDWEEK.com fest. «Wir haben im letzten Jahr etwas Erfahrung mit den Pirelli-Reifen gesammelt und haderten seinerzeit mit dem Grip und auch dem Gefühl. Insgesamt fühle ich mich jetzt aber besser, als ich erwartet hatte. Am Bike haben wir keine gravierenden Änderungen vorgenommen, immer nur kleine Anpassungen, und sind viele Runden gefahren. Ich bin den ganzen Tag mit dem härteren Rennreifen gefahren, dem SC0. Wir testen nur, die Rennen finden erst am Wochenende statt. Wir rechnen damit, dass das Bike auch mit der weicheren Mischung gut funktioniert.»

BMW tritt mit einer verbesserten Aerodynamik der M1000RR, die Super-Concession-Parts waren schon im November im Einsatz.

«Unser Bike hat im Grunde den Stand vom Saisonende. Wenn wir die Super-Concession-Parts einsetzen, müssen wir sicher sein, dass sie auch was bringen. Grundsätzlich fühle ich mich jetzt besser als beim Saisonfinale im letzten Jahr, auch die Pace ist jetzt besser. Dennoch sollten wir noch besser sein, denn die Superbike-Kategorie wird immer umkämpfter. Das Mittelfeld ist eine sehr große Gruppe und wenn wir dort dabei sind, ist es besser als 2022», meinte der BMW-Pilot. «Im Rennsport geht es immer um kleine Schritte. Die neue Verkleidung verbessert den Top-Speed und das macht uns das Leben ein wenig leichter. Definitiv stehen wir in diesem Jahr besser da.»