Michael Rinaldi (Ducati/2.): Bautista ist der Favorit

Aruba-Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi belegte am ersten Superbike-Testtag auf Phillip Island den zweiten Rang, lediglich 0,099 sec hinter Spitzenreiter Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Nach zwei guten Tests in Jerez und Portimão kam Michael Rinaldi auf der schnellen Phillip-Island-Piste zunächst nur schleppend in Schwung. «Ich hatte kein gutes Gefühl mit dem Motorrad. Das Problem ist, dass wir für die beiden Testtage hier nicht genügend Reifen haben, deshalb fingen wir mit einer Mischung an, bei der wir im vornherein wussten, dass sie nicht die beste sein würde», verriet der 27-jährige Italiener. «Am Nachmittag rückte ich mit dem besseren Reifen aus, und prompt war auch das Gefühl wieder da. Als zum Ende hin alle anderen auf Zeitenjagd gingen, sagte ich mir: Okay, da spielst du mit! Und dann gelang mir im Handumdrehen eine gute Zeit. Ich fuhr alleine, war sehr zuversichtlich und drehte eine optimale Runde».

Auf die Bestmarke von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) verlor Rinaldi nur 0,099 sec. Allerdings seien die Rundenzeiten dieses ersten Tages mit Vorsicht zu genießen, merkte er an. «Bautista hat die beste Pace, das konnte man auch an seinem Rhythmus mit gebrauchten Reifen sehen. Er ist der Stärkste von uns», ist der WM-Vierte von 2022 überzeugt. «Alles in allem fehlen mir etwa zwei Zehntelsekunden pro Runde, um mit ihm gleichziehen zu können, und die müssen wir mit vielen weiteren kleinen Modifikationen finden, an denen wir heute nicht arbeiten konnten, weil wir für lange Zeit nicht den richtigen Reifen hatten. Aber ich fühle mich stark, stärker als 2022. Ich bin kein Underdog, sondern mittlerweile überall vorne dabei. Und wenn wir die fehlenden Details morgen noch sortieren können, können wir auch um den Sieg mitkämpfen».

Als hätte er sich mit seinem Optimismus vergaloppiert, machte Rinaldi schnell eine Einschränkung. «Wenn morgen das Rennen wäre, sähe es anders aus», beeilte er sich hinzuzufügen. «Dann würde Alvaro an der Spitze davonbrausen!»