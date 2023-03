Johnny Rea (Kawasaki): «Der bisher wertvollste Test»

Die Bestzeit beim zweitägigen Aragon-Test war für Superbike-Star Jonathan Rea nur eine Randnotiz. Wichtiger waren für den Kawasaki-Piloten die Erkenntnisse aus Rennsimulationen.

Kaum jemand hatte vor Beginn der Superbike-WM 2023 vermutet, dass Kawasaki so weit hinter Ducati und auch Yamaha zurückliegen würde. Sogar Rekordweltmeister Jonathan Rea ist nach den Überseerennen auf Phillip Island und in Mandalika hinter drei Ducati- und zwei Yamaha-Piloten nur WM-Sechster!

Der zweitägige Aragon-Test am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche kam zur rechten Zeit, auch das Wetter spielte mit und erlaubten viel Zeit auf der Strecke. Mit der Bestzeit in 1:49,482 min, gefahren am Donnerstagnachmittag, gab Rea die Pace vor. Allerdings fehlte Ducati und Yamaha beim Test.

Wichtiger als die Rundenzeiten waren Rennsimulationen, um den Reifenverschleiß über die Renndistanz zu minimieren. Dies war eines der Probleme bei den ersten beiden Saisonmeetings. «Wir haben einige neue Ideen in Bezug auf das Chassis getestet und auch eine Schwingen-Spezifikation. Wir haben eine Menge Informationen, die die Ingenieure zusammenstellen und versuchen müssen, einen Schritt nach vorn zu machen», sagte Rea an die Adresse von Kawasaki. «Am ersten Tag habe ich zwei Rennsimulationen durchgeführt und dabei einige positive Ergebnisse in Bezug auf das Ziel des Tests erzielt, das darin bestand, etwas Gewicht vom Vorderreifen zu nehmen. Wir haben einige positive Ergebnisse gefunden. Was die Elektronik betrifft, haben wir an einigen anderen Punkten und verschiedenen Strategien gearbeitet und alles zusammengefügt. Ich muss mich bei allen Mechanikern und der Crew bedanken, denn sie haben hart gearbeitet. Es gab viele Fahrwerksänderungen, die einige Zeit in Anspruch genommen haben, aber sie haben sie alle schnell durchgeführt. Das bedeutete, dass ich die Zeit auf der Strecke optimal nutzen konnte.»

Das Wetter in Aragon war konstant, trocken und bei angenehmen Temperaturen. Bedingungen, die es im Winter nicht gab. «Dies war wahrscheinlich der wertvollste Test, den wir für die Saison 2023 hatten», meinte der Nordire. «Im Winter waren die Bedingungen meistens kalt und manchmal feucht, sodass man erst zur Mittagszeit auf die Strecke gehen kann. Hier konnten wir von 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr auf der Strecke sein und so das gute Wetter optimal nutzen. Die Informationen, die wir hier gesammelt haben, werden uns in Barcelona helfen, vor allem, wenn es darum geht, die Stabilität und den Grip an der Front über die längeren Runs hinweg zu verbessern – und zwar linearer.»

Zeiten Superbike-Test Aragon, Donnerstag:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:49,482 min

2. Xavi Vierge (E), Honda, 1:49,565

3. Iker Lecuona (E), Honda: 1:49,584

4. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,585

5. Bradley Ray (GB), Yamaha, 1:51,716

6. Florian Marino (F), Kawasaki, 1:52,106

7. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:52,161

Zeiten Superbike-Test Aragon, Mittwoch:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:49,903 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:50,090

3. Iker Lecuona (E), Honda: 1:50,250

4. Xavi Vierge (E), Honda, 1:50,537

5. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:53,399

6. Bradley Ray (GB), Yamaha, nicht gefahren