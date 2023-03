Bradley Ray (Yamaha): «Elektronik ist der Wahnsinn!»

Beim Europaauftakt in Assen beginnt die Superbike-WM 2023 auch für Bradley Ray. Der Engländer im Yamaha-Team Motoxracing hat bisher wenige Tests mit der R1 absolviert, die Umstellung auf die Elektronik ist gewaltig.

Am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche sollte beim Aragon-Test die finale Vorbereitung von Bradley Ray auf die Superbike-WM 2023 beginnen, doch ein Motorschaden am ersten Tag bremste den Engländer ein. Erst am Nachmittag des zweiten Tages kam der aktuelle Champion der Britischen Superbike-Serie zum Fahren. «Da hatten wir ein Problem mit der Elektronik, was mich daran hinderte, am Vormittag auf die Piste zu gehen», erzählte der 25-Jährige bei WorldSBK. «Es war schade um die ersten anderthalb Tage, aber ich kann dem Team keinen Vorwurf machen. Sie haben die ganze Nacht gearbeitet, um alles für den zweiten Tag vorzubereiten.»

Wenigstens konnte Ray bei nahezu idealen Bedingungen an nur einem Nachmittag 43 Runden fahren und Fortschritte erzielen. «Am Anfang hatten ein wenig zu kämpfen, aber dann haben wir einen großen Schritt mit dem Motorrad gemacht. Die große Veränderung betraf die Geometrie des Motorrads – ich hatte das Gefühl, dass mir vorn etwas fehlte», sagte Ray. «Das Motorrad vermittelte mir nicht dieses Gefühl oder Feedback, also nahmen wir eine große Änderung vor, um zu wissen, in welche Richtung es gehen sollte. Die Änderung war die Richtung, die ich brauchte, und ich fühlte mich auf Anhieb gut und ich hatte danach ein Grinsen im Gesicht.»

Aus der Britischen Superbike Serie ist der Yamaha-Pilot nur eine rudimentär ausgeprägte Elektronik gewohnt. An die fortschrittlichen Möglichkeiten in der Weltmeisterschaft muss sich Ray noch gewöhnen. «Es wäre schön gewesen, zwei Tage Zeit zu haben, um die ganze Elektronik wie Traktionskontrolle, Motorbremse und Anti-Wheelie zu verstehen. Ich brauche einfach mehr Zeit, um zu verstehen, wie alles funktioniert und was man damit alles machen kann», grübelte Ray. «Verglichen mit der BSB ist das ein Wahnsinn! Mit dem Chassis sind wir jetzt so weit, dass ich mich mehr auf die Elektronik konzentrieren kann. In der BSB kann man ein paar Dinge in Bezug auf die Motorbremse und die Drosselklappenstellung ändern, aber man hat nur ein paar Kennfelder und das war's. Hier ist es viel fortschrittlicher und es geht darum zu verstehen, dass ich ein kleines Problem mit der Motorbremse beheben kann.»

Zeiten Superbike-Test Aragon, Donnerstag:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:49,482 min

2. Xavi Vierge (E), Honda, 1:49,565

3. Iker Lecuona (E), Honda: 1:49,584

4. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,585

5. Bradley Ray (GB), Yamaha, 1:51,716

6. Florian Marino (F), Kawasaki, 1:52,106

7. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:52,161

Zeiten Superbike-Test Aragon, Mittwoch:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:49,903 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:50,090

3. Iker Lecuona (E), Honda: 1:50,250

4. Xavi Vierge (E), Honda, 1:50,537

5. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:53,399

6. Bradley Ray (GB), Yamaha, nicht gefahren