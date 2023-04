Lorenzo Baldassarri ab sofort mit Ex-Márquez-Manager

Superbike-Rookie Lorenzo Baldassarri tut sich mit dem Wechsel auf die Yamaha R1 noch schwer. Dass seine Karriere in Schwung bleibt, darum kümmert sich fortan der frühere Manager der MotoGP-Piloten Marc und Alex Márquez.

Als Lorenzo Baldassarri von der Moto2 in die Supersport-WM 2022 wechselte, gewann er auf Anhieb das erste Rennen und war am Saisonende Vizeweltmeister. Sein Debüt in der Superbike-WM 2023 verläuft nicht so erfolgreich. In den ersten sechs Rennen bei den Überseemeetings in Australien und Indonesien holte er lediglich drei WM-Punkte und belegt Rang 18 der Gesamtwertung.

Mit 26 Jahren ist Baldassarri einer der jüngeren Superbike-Piloten und will noch lange in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft bleiben. Darum soll sich sein neuer Manager kümmern.

Emilio Alzamora ist ein alter Hase im Geschäft. Der Spanier ist selbst ehemaliger Rennfahrer und Weltmeister der 125er-WM 1999. Seinen Titel gewann er ohne Sieg, aber mit der besten Konstanz. Später wechselte er die Seiten und begleitete die Karrieren der Márquez-Brüder von frühester Kindheit an. Im Oktober 2022 endete die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mit Lorenzo Baldassarri unterstützt der mittlerweile 49-Jährige erstmals einen Fahrer aus der seriennahen Weltmeisterschaft.



«Vor einem Jahr erlebte ich in der Supersport-WM einen Neustart meiner Karriere. Danach habe ich angefangen, mein Umfeld neu zu arrangieren. Es ist wie ein Puzzle, das immer vollständiger wird», erzählte Baldassarri unseren Kollegen von GPOne. «Ich denke, dass Emilio ein wichtiges Detail sein wird. In der Superbike-WM muss man alles beieinander haben, vom Team über das Motorrad bis hin zum Manager.»

«Tatsächlich habe ich die Superbike-WM schon lange verfolgt», ergänzte Alzamora. «2022 war ich auf Einladung von Gregorio Lavilla in Barcelona und es hat mich erstaunt. Viele Werke sind dabei und das Niveau ist hoch. Lorenzo kenne ich schon viele Jahre. Erstmals begegneten wir uns 2010, jetzt kreuzen sich unsere Wege wieder.»