Toprak Razgatlioglu (8.): Das ist nicht die Realität 31.03.2023 - 19:59 Von Ivo Schützbach

© GeeBee Images Toprak Razgatlioglu in Barcelona

Platz 8 in der kombinierten Zeitenliste von Donnerstag und Freitag ist nicht, was sich Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu vom Superbike-Test in Barcelona erwartet hatte. Weshalb er so weit hinten landete.