Ducati: Alvaro Bautista erklärt seine Bremsprobleme

Während des Superbike-Tests in Barcelona hat das Ducati-Werksteam daran gearbeitet, die Bremsleistung konstanter hinzubekommen. Ob der eingeschlagene, unkonventionelle Weg richtig ist, muss sich weisen.

Was wir während der Testfahrten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya an der Ducati von Weltmeister Alvaro Bautista an der Bremse sahen, sorgte bei der Konkurrenz für nachdenkliche Mienen. Während alle anderen viel unternehmen, um die Vorderradbremse zu kühlen, beschritt Ducati den umgekehrten Weg und brachte eine Verkleidung um die Bremszange herum an, welche die Hitze im System hält.

So soll die Temperatur in einem genau umrissenen Bereich bleiben, wovon sich Ducati eine konstante Bremsleistung erhofft. Darum bittet der sensible Bautista schon länger.

«Während der Wintertests hatten wir einige Schwierigkeiten mit der Temperatur der Bremse», erklärte der Mann mit der Startnummer 1 SPEEDWEEK.com. «Normal ist die Temperatur niedriger, als sie es letztes Jahr war. Das bedeutet, dass das Motorrad besser verzögert und ich nicht so stark bremsen muss. Jetzt ist es aber so, dass wir bei der Minimumtemperatur angelangt sind. Die Bremse funktioniert nur in einem bestimmten Fenster optimal. Ist sie zu heiß oder zu kalt, dann hast du weniger Bremsleistung. Also suchen wir nach Lösungen, wie wir die Performance und das Bremsgefühl so hinbekommen, dass es gleichbleibt.»

«Unser Motorrad ist auf der Bremse sehr gut», ergänzte Bautista. «Es ist besser als letztes Jahr, auch wenn ich nicht weiß warum, weil das Bike annähernd gleich ist. Wenn ich immer gleich hart bremse, die Bremsleistung sich aber ständig ändert, dann ist es schwierig für mich konstant zu fahren. Die Bremsleistung sollte nicht abhängig von den Bedingungen sein.»

«Wir versuchen herauszufinden, ob wir es schaffen, mit den Bremszangen in einem bestimmten Temperaturbereich zu bleiben», erläuterte Ducatis Technischer Koordinator Marco Zambenedetti. «Wir wissen noch nicht, ob die Bremsleistung konstanter ist, wenn die Bremsanlage wärmer oder kälter ist. Wir müssen herausfinden, ob und wie das mit der Temperatur der Bremszangen zusammenhängt. Wir stehen erst am Anfang mit dieser Eruierung.»

Wie kann es sein, dass alle anderen die Bremsen kühlen müssen und Ducati kaum auf die Minimumtemperatur kommt? «Das hängt eventuell mit meinem Gewicht zusammen», überlegte der 37-fache Laufsieger Bautista. «Weil ich so leicht bin, habe ich nicht so viel Gewicht auf dem Hinterrad. Letztlich musst du bei der Abstimmung immer nach einem Kompromiss suchen. Wenn das Motorrad in der Rollphase besser ist, dann ist es in der Bremsphase vielleicht nicht mehr so gut. Dann musst du beim Bremsen über das Hinterrad kompensieren, was mir aber schwerer fällt. Das ist ein Nachteil meines geringen Gewichts.»