Toprak Razgatlioglu (Yamaha): «Stürze immer in Assen»

In den ersten sechs Rennen der Superbike-WM 2023 unterlag Toprak Razgatlioglu fünfmal Ducati-Star Alvaro Bautista. Nach Stürzen in den Vorjahren hat der Türke für den Europa-Auftakt in Assen gemischte Gefühle.

Titelverteidiger Alvaro Bautista startete hervorragend in die Saison: Nach drei Siegen in Australien gewann er auch beide Hauptrennen in Indonesien. Nur im Sprint ging er leer aus, als er im Kampf um Platz 2 etwas neben die Ideallinie geriet und ausrutschte.



Ob der Spanier den schnellen Toprak Razgatlioglu in diesem Rennen geschlagen hätte, ist fraglich. Doch so oder so sind die Leistungen des Spaniers bislang beeindruckend. Auch während des Barcelona-Tests in der langen Pause zwischen Mandalika und Assen war er flott unterwegs und hatte eine Rennpace, dass die Gegner von einer eigenen Welt sprachen.

Am Wochenende 21.–23. April ist auf dem TT-Circuit in Assen Europa-Auftakt der Superbike-WM.



«Letztes Jahr war ich dort nicht sehr stark, da kämpften Johnny und Alvaro miteinander», überlegte Toprak. «Ich hoffe, dass ich dieses Jahr besseren Grip am Hinterrad habe, dann kann ich vielleicht um Siege kämpfen. Johnny ist in Assen immer sehr stark, Alvaro ebenfalls.»

2021 wurde Razgatlioglu in den Niederlanden von seinem damaligen Yamaha-Kollegen Garrett Gerloff in der ersten Kurve abgeräumt, im Vorjahr von Rea. «Wegen der beiden Stürze habe ich gemischte Gefühle, was Assen betrifft», sagt der 33-fache Laufsieger. «Auch 2019 hatte ich dort einen Sturz – ich stürze immer in Assen. Dieses Jahr läuft das hoffentlich anders. Der Crash mit Johnny letztes Jahr war sehr seltsam.» Und ergänzte grinsend: «Dieses Jahr stürze ich vielleicht mit Bautista, wer weiß. Ich mache nur Witze, natürlich hoffe ich, dass niemand stürzt und wir gute Kämpfe um den Sieg haben.»