Loris Baz (BMW): Erste Hürde für Assen genommen

Daumen hoch: Loris Baz scheint in Assen starten zu können

Vor sechs Wochen zog sich Loris Baz beim Meeting der Superbike-WM 2023 in Indonesien eine komplexe Verletzung zu. Nun läuft alles daraufhin, dass der Bonovo action-Pilot bereits in Assen wieder auf seiner BMW sitzen wird

Es passierte im Superpole-Race auf dem Mandalika Circuit am 4. März: Nachdem Alex Lowes (Kawasaki) den BMW-Piloten bereits beim ersten Startversuch in Kurve 2 von hinten abgeräumt hatte, fuhr der Engländer beim Neustart Loris Baz Anbremsen gegen das ausgefahrene rechte Bein.

Der Aufprall war heftig: Ein gebrochenes rechtes Wadenbein und Frakturen im rechten Sprunggelenk, dazu abgerissene Bänder.

Eine Woche später wurde Baz operiert, für die Heilung wurden ihm drei Monate genannt. Der BMW-Pilot peilte jedoch den Europaauftakt in Assen am kommenden Wochenende an – nur sechs Wochen nach dem Unfall!

Die erste Hürde hat Baz bereits genommen: Sein behandelnder Arzt gab ihm grünes Licht für die Rückkehr auf seine M1000RR. «Mal sehen, wie es läuft, wenn ich auf dem Motorrad sitze», schrieb Baz bei Instagram. «Es waren harte sechs Wochen, mit Schmerzen, Operationen, viel Geduld und Reha. Mein ambitioniertes Ziel war Assen. Ich muss den beteiligten Ärzten, Chirurgen und Physiotherapeuten danken.»

Am Donnerstag muss der Bonovo action-Pilot dennoch noch bei den Rennärzten in Assen vorstellig werden, um dort die endgültige Freigabe für die Teilnahme zu erhalten.