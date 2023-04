Superbike-WM in Assen: Fünf Serien und zehn Rennen 17.04.2023 - 11:41 Von Kay Hettich

© Gold & Goose In Assen ist Action garantiert

Sieben Wochen nach dem Überseerennen in Indonesien geht die Superbike-WM 2023 am kommenden Wochenende mit dem ersten Europarennen in Assen weiter. Zuschauer vor Ort bekommen ein volles Programm und viel Action geboten.