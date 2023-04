Assen: Fünfte BMW mit Wildcard-Pilot Gabriele Ruiu

Das Teilnehmerfeld der Superbike-WM 2023 umfasst beim Meeting in Assen 25 Motorräder. Gaststarter Gabriele Ruiu vom Team B-Max Racing sorgt dafür, dass BMW mit Ducati und Kawasaki gleichzieht.

Mit dem Europaauftakt der Superbike-WM 2023 in Assen ergänzt Bradley Ray das Teilnehmerfeld, der alle Europa-Events bestreiten wird. Der Engländer sorgt damit dafür, dass Yamaha mit sechs Motorrädern am stärksten in der Startaufstellung vertreten sein wird. Ducati und Kawasaki stellen jeweils fünf Motorräder, BMW und Honda vier.

Aber erstmals in dieser Saison sehen wir im Rahmen der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft einen Wildcard-Piloten. Gabriele Ruiu plant mit seinem Team B-Max Racing mehrere Auftritte als Gaststarter.

Vor zwei Jahren sahen wir den Römer erstmals als Wildcard-Pilot auf einer BMW M1000RR, 2022 war er bei den Meetings in Aragon, Assen und Misano dabei. In keinem der neun Rennen erreichte der 22-Jährige allerdings die Top-15, in vier Rennen fiel er aus.

2022 bekam B-Max-Racing auf dem kleinen Dienstweg Unterstützung von BMW bei der Einstellung der Elektronik und die Techniker wurden geschult. Die M1000RR des privaten Teams war das 2021er-Motorrad von Eugene Laverty – damit ließe sich in diesem Jahr kein Blumentopf gewinnen. «Wir haben noch etwas Arbeit vor uns, aber unsere M1000RR funktioniert hervorragend», lobte Ruiu. «Das Team hat gut gearbeitet. Wir sind sehr zufrieden mit den Tests.»