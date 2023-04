Garrett Gerloff (Bonovo BMW): Geheimtipp für Assen?

Garrett Gerloff hat in Assen getestet

Sicher nicht für Siege, aber gut vorbereitet könnte Garrett Gerloff beim Superbike-Meeting in Assen zumindest bester BMW-Pilot werden. Der Texaner hat auf der niederländischen Piste getestet.

Der US-Amerikaner hat sich gut bei BMW eingelebt, sein deutsches Team Bonovo action hat es ihm auch leicht gemacht. Menschlich ohnehin, der 27-Jährige erhielt als Cheftechniker aber auch seinen Wunschkandidaten Les Pearson, mit dem er einst bei Yamaha zusammengearbeitet hatte. Als bestes Finish steht bisher ein zehnter Platz im ersten Rennen auf Philipp Island zu Buche, in jedem Hauptrennen fuhr Gerloff in die Punkte. In der Gesamtwertung belegt er aber mit nur 15 Punkten den 16. WM-Rang.

Am kommenden Wochenende in Assen könnte es besser laufen. Als Lokalmatador hat wahrscheinlich Michael van der Mark sicher die höchste Motivation aller BMW-Piloten, doch nach einem Test auf der niederländischen Piste kommt der Texaner besonders gut zum Europaauftakt der Superbike-WM 2023.

Der Test fand bei sonnigen, aber kühlen Bedingungen statt. Anwesend aus der seriennahen Weltmeisterschaft waren auch die Supersport-Piloten von Ten Kate Yamaha sowie von Yamaha Thailand, außerdem das 300er-Team MTM Kawasaki. «Wir hatten mit dem Bonovo action BMW Racing Team vor nicht allzu langer Zeit einen Test in Assen, und er war wirklich gut und produktiv», verriet Gerloff. «Ich hatte das Gefühl, dass wir einige Sachen herausgefunden haben, die wir für das Rennwochenende nutzen können. Also freue ich mich darauf und werde einfach versuchen, schnell zu sein. Ich freue mich schon sehr darauf, nach Assen zu kommen.»

Zwischen dem Test und dem Rennwochenende in den Niederlanden unternahm Gerloff einen Ausflug zum MotoGP-Meeting in Austin. «Ich hatte beim GP zusammen mit BMW ein tolles Wochenende. Wir hatten einige PR-Aktivitäten, aber jetzt freue ich mich natürlich darauf, selbst wieder Rennen zu fahren», meinte der BMW-Pilot.