Happy Birthday: Max Neukirchner ist 40 Jahre alt 20.04.2023 - 14:13 Von Kay Hettich

© Facebook/Max Neukirchner Max Neukirchner ist eine Frohnatur

In der Superbike-WM fuhr Max Neukirchner zwei Laufsiege ein und war über viele Jahre Deutschlands Aushängeschild in der seriennahen Weltmeisterschaft. Am heutigen 20. April feiert der Sachse seinen 40. Geburtstag.