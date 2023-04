Michael vd Mark (6.) überzeugt: «Assen liegt der BMW»

BMW hofft beim Europaauftakt der Superbike-WM 2023 in Assen auf eine Wende. Als Sechster sorgte Lokalmatador Michael van der Mark für einen Hoffnungsschimmer.

BMW hat einen schwachen Start in die Superbike-WM 2023 gehabt, erst auf Platz 14 der Gesamtwertung folgt Scott Redding als bester BMW-Pilot. Einen WM-Punkt weniger als sein Rokit BMW-Teamkollege hat Michael van der Mark eingefahren.



Für den Niederländer steht an diesem Wochenende das Heimrennen auf dem Programm. Der 30-Jährige ist in Assen eine Bank, vor zwei Jahren fuhr er mit der M1000RR in den Hauptrennen die Plätze 4 und 6 ein, 2022 war er nicht fit und holte im zweiten Rennen als Achter dennoch ein einstelliges Ergebnis.

Nach Platz 11 am Vormittag war es dann auch van der Mark, der am ersten Trainingstag als Sechster für das BMW-Highlight sorgte. In 1:34,911 min büßte der Lokalmatador 0,595 sec auf die Tagesbestzeit von Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) ein.



«Im ersten Training fühlte ich mich eigentlich schnell, aber die Rundenzeit war nicht so gut, wie ich es gerne gehabt hätte. Danach haben wir ein paar Dinge geändert und ich habe mich etwas entspannt und bin etwas ruhiger gefahren – beides hat uns deutlich schneller gemacht», erklärte der BMW-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Man muss in Assen flüssig fahren, um die perfekte Verbindung zwischen den Kurven zu finden. Wie gesagt, am Vormittag fühlte es sich schnell an, aber das war es nicht.»

© Gold & Goose Willkommen zum Training in Assen © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Philipp Öttl & Xavier Vierge © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Scott Redding Zurück Weiter

Der Niederländer weiter: «Am Nachmittag bin ich die meiste Zeit mit Rennreifen gefahren. Im FP1 war das Bike noch sehr nervös, ich konnte deshalb kaum hart bremsen. Nachdem ich mich an die Änderungen gewöhnt hatte, wuchs mein Vertrauen und es lief besser. Meine Race-Pace ist nicht so schlecht, allerdings möchte ich noch ein paar Zehntelsekunden schneller sein.»

Van der Mark ist für gewöhnlich kein Mann für eine schnelle Runde, sondern dreht erst im Rennen richtig auf. Ist BMW in Assen für eine Überraschung gut? «Ich denke, BMW fehlt nicht so viel», grübelt der Familienvater. «Die Strecke scheint uns zu liegen, wobei man auch festhalten muss, dass das gesamte Feld sehr eng beieinander ist. Meine Runde war nicht schlecht, wäre ich aber nur wenig langsamer, würde ich gleich mehrere Positionen weiter hinten sein. Mit Platz 6 bin ich natürlich zufrieden. Sicher hat uns der Test ein wenig geholfen, es liegt aber auch an der Strecke.»