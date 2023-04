Alvaro Bautista (1.): «Kann nicht schneller fahren» 21.04.2023 - 19:41 Von Ivo Schützbach

© Ducati Alvaro Bautista

Champion Alvaro Bautista setzte seinen Höhenflug in der Superbike-WM mit Bestzeiten in beiden freien Trainings am Freitag in Assen fort. «Wir haben uns bei kühlen Bedingungen verbessert», hielt er fest.