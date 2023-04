Scott Redding (BMW) machtlos: Vorderreifen kaputt

Scott Redding sorgte in der Superpole und im ersten Superbike-Lauf in Assen für die besten Ergebnisse von BMW. Nach Startplatz 5 hatte der Engländer nicht erwartet, nur als Zehnter ins Ziel zu kommen.

Trotz offensichtlicher Verbesserungen an der M1000RR verläuft das Superbike-Meeting in Assen für BMW bisher nicht nach Plan. Platz 5 von Scott Redding in der Superpole war ein Highlight, aber im Rennen kam der Engländer nicht über Platz 10 hinaus.



«Das Qualifying lief ziemlich gut. Das war eine gute Ausgangslage für das erste Rennen», meinte der 30-Jährige. «Der Start war gut. Ich habe mich auf den vierten Platz verbessert und fühlte mich ziemlich gut. Aber dann bekam ich Probleme mit dem Vorderreifen, der sehr schnell abgebaut hat. Auf dieser Strecke verbringt man viel Zeit auf der rechten Seite und verliert so viel Zeit. Es wurde immer schlimmer, und am Ende landeten wir auf dem zehnten Platz. Ich bin ein bisschen verärgert darüber, denn wir hatten eine gute Pace und haben um die Top-5 gekämpft.»

Als Zehnter war Redding aber dennoch bester BMW-Pilot. Sein Rokit-Teamkollege Michael van der Mark kreuzte als 13. die Ziellinie, wobei der Lokalmatador in der Superpole Probleme hatte und nur als 15. ins Rennen ging.



«Im Rennen konnte ich nicht attackieren», erklärte van der Mark. «Ich hatte nicht genug Vertrauen in die Front des Bikes, um Leute auszubremsen und zu überholen. Es war ein langes Rennen. Ich konnte die Pace nur gehen, wenn ich allein unterwegs war. Das hat nicht besonders viel Spaß gemacht.»

Unmittelbar vor van der Mark kam Markenkollege Garrett Gerloff vom Team Bonovo action auf Platz 12 ins Ziel.



«Das Qualifying hat mich wirklich frustriert. In den zwei Runden, in denen ich halbwegs ordentlich fahren konnte, habe ich jedes Mal einen großen Fehler in der letzten Kurve gemacht. Zudem war ich extrem frustriert über andere, die unsere schnellen Runden – gemeinsam mit Loris – zerstört haben», stöhnte der US-Amerikaner. «Im Rennen hatte ich keinen guten Start, aber ich habe einfach versucht, Gas zu geben. Wir sind auf einer besseren Position ins Ziel gekommen, als wir gestartet haben, und das ist gut.»

Quasi außer Konkurrenz ist Loris Baz nach seiner schweren Verletzung von Mandalika in Assen dabei. Allein, dass der Franzose als 17. noch einige Piloten hinter sich lassen konnte, ist bereits eine starke Leistung.



«Im Rennen hatte ich wirklich keine Ahnung, was mich mit meinem Fuß und meinem Bein erwartet, aber ich hatte auf Punkte gehofft», meinte Baz. «Ich hatte einen guten Start, lag in einer guten Position mit Danilo Petrucci und all diesen Jungs. Ich wollte es aber nicht erzwingen und sie überholen, denn mir war klar, dass ich ab einem gewissen Punkte zurückfallen würde. Nach drei > Runden fühlte ich mich schon kaputt, denn ich konnte meine Beine nicht normal nutzen. Also ging alles auf die Arme, und die wurden müde. Der Schmerz war konstant, aber in einigen Runden verschlimmert er sich in deinem Kopf. Ich bin glücklich, dass ich das Rennen beenden konnte.»