Assen, Lauf 1: Sechster Sieg für Bautista und Ducati

Der Sieger im ersten Lauf der Superbike-WM 2023 in Assen heißt einmal mehr Álvaro Bautista, der sich aber gegen Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu wehren musste. Dominique Aegerter starker Sechster.

Nach der Rückstufung von Álvaro Bautista (Ducati) auf die vierte Position startete Jonathan Rea (Kawasaki) von der Pole-Position in das erste Rennen. Neben dem Nordiren standen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Alex Lowes (Kawasaki) in der ersten Reihe. Bester BMW-Pilot war Scott Redding als Fünfter. Dominique Aegerter (Yamaha) war Siebter der Startaufstellung, Philipp Öttl (Ducati) 14.

Das Rennen war das spannendste der bisherigen Saison, denn Weltmeister Álvaro Bautista traf auf hartnäckigen Widerstand von Rea und Razgatlioglu. Ab der ersten Kurve lagen die drei Superbike-Weltmeister an der Spitze und lieferten sich ein beherztes Rennen um den Sieg.

Bis Runde 9 führte der Kawasaki-Star, dann Bautista. Rea blieb bis zum Ende am WM-Leader dran, während Razgatlioglu ab Rennmitte abreißen lassen musste. Im letzten Drittel konnte dann auch Rea nicht mehr nachlegen und Bautista fuhr souverän den Sieg ein. Auf der Ziellinie hatte der 38-Jährige beeindruckende 3,1 sec Vorsprung auf den Kawasaki-Star und 3,8 sec auf den Yamaha-Piloten. Es ist sein sechster Sieg im siebten Rennen!

Nach einem schwachen Start kämpfte sich Dominique Aegerter von der 13. Position zurück in die Top-10 und hatte die meiste Zeit seinen GRT Yamaha-Teamkollegen Remy Gardner im Nacken. In den letzten Runden, als viele Piloten mit den Reifen haderten, fuhr der Supersport-Weltmeister weiter schnelle Runden und machte zwei Positionen gut – Platz 6!

Unbelohnt blieb ein feines Rennen von Scott Redding, der zeitweise auf Platz 4 lag. Im letzten Drittel fiel der Engländer aber sukzessive zurück und kreuzte nur noch als Zehnter die Ziellinie – aber immer noch als bester BMW-Pilot. Nachdem Iker Lecuona gestürzt war, brachte Xavi Vierge die beste Honda auf der elften Position ins Ziel.

Nach der ersten Runde auf Platz 19 hatte Philipp Öttl ein schwieriges Rennen. Mühsam orientierte sich der Deutsche im Ducati-Team Go Eleven nach vorn und holte als 14. zwei WM-Punkte.

So lief das Rennen

Start: Rea vor Razgatlioglu und Bautista; Redding behauptet Platz 5. Aegerter auf 7, Öttl auf 16.



Runde 1: Rea 0,2 sec vor Razgatlioglu und 0,6 sec vor Lowes. Bautista Vierter, Aegerter nur noch Elfter, Öttl auf Platz 19.



Runde 2: Bautista (3.) kontert und überholt Lowes mit der schnellsten Rund ein 1:34,368 min auf der Geraden.



Runde 3: Rea, Razgatlioglu und Bautista setzen sich um 1,9 sec ab. Dann Lowes, Redding, Locatelli und Bassani. Aegerter auf 13, Öttl 18.



Runde 4: Rea 0,4 sec vor Razgatlioglu und Bautista. Redding (5.) macht Druck auf Lowes (4.). Lecuona bester Honda-Pilot auf Platz 8.



Runde 5: Bautista vorbei an Razgatlioglu. Sykes gibt das Rennen auf.



Runde 6: Bautista holt zu Rea (1.) auf. Sturz Lecuona.



Runde 7: Bautista hat Rea gestellt. Öttl auf Platz 17, mit Anschluss bis Platz 14. Lowes hat sich etwas Luft von Redding verschafft.



Runde 8: Die Top-3 innerhalb 0,5 sec. Öttl vorbei an Baldassarri und Ray auf Platz 15.



Runde 9: Bautista neuer Führender! Redding übernimmt Platz 4 von Lowes. Vierge (Honda) auf Platz 11. Aegerter jetzt auf Platz 8 und muss eine Lücke von 4 sec auf Locatelli (7.).



Runde 10: Bautista, Rea und Razgatlioglu an der Spitze innerhalb 0,8 sec. Auch Bassani (5.) vorbei an Lowes (6.).



Runde 11: Rea (2.) lässt sich nicht abschütteln, Razgatlioglu (3.) fällt leicht ab. Nach Fehler von Redding übernimmt Bassani Platz 4.



Runde 12: Razgatlioglu (3.) 1,6 sec zurück. Bassani, Redding, Lowes und Locatelli kämpfen um Platz 4. Öttl weiter 15.



Runde 13: Bautista 0,5 sec vor Rea. Aegerter (8.) hat Gardner und Petrucci im Nacken.



Runde 14: Lowes verliert Platz 6 an Locatelli.



Runde 15: Petrucci (10.) konnte mit den Yamaha-Piloten Aegerter und Gardner vor ihm nicht mehr mithalten.



Runde 16: Bautista hat den Widerstand von Rea gebrochen – 1,4 sec Vorsprung für den Spanier auf Rea und sogar 4,1 sec auf Razgatlioglu.



Runde 17: Bautista fährt eine Sekunde schneller als der Rest. Lowes überholt Redding und ist Sechster.



Runde 18: Bassani und Locatelli kämpfen um Platz 4.



Runde 19: Aegerter (7.) schnappt sich Redding. Rinaldi (15.) verliert zwei Plätze an Gerloff (13.) und Öttl (14.)



Runde 20: Das Podium steht fest. Redding (9.) fällt auch hinter Gardner (8.) zurück.



Letzte Runde: Bautista gewinnt vor Rea und Razgatlioglu. Locatelli überrumpelt Bassani und wird Vierter. Aegerter holt sich in der letzten Runde Platz 6 von Lowes. Öttl 14.