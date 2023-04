Ab 12:15 Uhr im TV: Bautista-Doku, danach SBK Lauf 1

Bevor um 14 Uhr der erste Lauf der Superbike-WM aus Assen live und in HD auf ServusTV übertragen wird, kommt eine sehenswerte Dokumentation über Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati).

Für die Übertragung bewegter Bilder von der Superbike-WM 2023 sorgen im deutschen Sprachraum wie in den vergangenen Jahren ServusTV und Eurosport. Die Österreicher bieten außerdem kostenlos alle Rennen und Superpoles aller Klassen via Streaming an.

Vom Europaauftakt in Assen startet der Servus-Stream am Freitag mit den Trainings der Superbike-Kategorie mit der Live-Berichterstattung. Am Samstag und Sonntag sind die wichtigsten Sessions aller Klassen im Internet verfügbar. Das TV ergänzt das Angebot mit den SBK-Hauptrennen. Vor dem ersten Lauf wird die Superpole wiederholt, am Sonntag vor dem zweiten Rennen das Superpole-Race. Als Schmankerl wird am Samstag eine Álvaro-Bautista-Doku gezeigt.

Auf dem zu Discovery gehörenden Sender Eurosport werden die Hauptrennen der Superbike-Kategorie live auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2 gezeigt. Dazu bietet Eurosport Wiederholungen an verschiedenen Tagen und Zeiten.

Bleibt als Alternative der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM. Die gesamte Saison kostet 69,90 Euro, bei späterem Einstieg wird der Preis reduziert. Dafür erhält man den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden, inklusive der freien Trainings aller Klassen. Inbegriffen sind auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.