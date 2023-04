Sieger Alvaro Bautista: Strafe machte ihn aggressiv

Nach dem Gewinn der Superpole wurde Alvaro Bautista (Ducati) in der Startaufstellung drei Plätze nach hinten versetzt. Das hinderte ihn nicht daran, auch das fünfte Hauptrennen der Superbike-WM 2023 in Assen zu gewinnen.

Erst einmal wurde Weltmeister Alvaro Bautista in dieser Saison geschlagen, als er im Sprintrennen in Indonesien an dritter Stelle liegend stürzte. In Assen gewann der Spanier das fünfte Hauptrennen in Folge, es war Triumph Nummer 6 im siebten Lauf.

Vor dem Rennstart hatte er einigen Ärger zu verdauen, denn das SBK Stewards Panel versetzte ihn nach dem Gewinn der Superpole um drei Plätze zurück, weil er auf der Ideallinie gebummelt hatte. Bautista musste somit aus der zweiten Reihe losfahren, was seine Arbeit erschwerte.

Kurz vor Rennhälfte übernahm er in der neunten von 21 Runden die Führung und baute diese bis ins Ziel auf 3,148 sec gegenüber dem Zweiten Jonathan Rea (Kawasaki) aus. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) wurde Dritter.

«Vor dem Rennen war ich angepisst», brachte Bautista seine Verärgerung beim Treffen mit SPEEDWEEK.com auf den Punkt. «Ich bekam eine Strafe, die es nicht gebraucht hätte. Gut war die Strafe in der Hinsicht, dass sie mir mehr Motivation und Aggressivität verlieh. Nach meiner Pace am Freitag war ich vielleicht etwas zu entspannt. Und die Pole-Position ging mir auch leicht von der Hand. Aber hier ist nichts einfach. Die Strafe war eine Warnung für mich, dass ich bei der Sache bleiben muss, dass ich mich nicht entspannen kann.»

In den Rekordbüchern bleibt Bautista als Polesetter stehen, die Strafe bezieht sich lediglich auf die Startposition. Und sie galt nur für das Rennen am Samstag, im Superpole-Race am Sonntagvormittag wird der Mann mit der Nummer 1 ganz vorne stehen.

«Die ersten paar Runden habe ich gebraucht, um den Grip und die Verhältnisse zu verstehen», schilderte Alvaro, der seinen Vorsprung in der Gesamtwertung gegenüber dem zweiten Razgatlioglu auf 46 Punkte ausbaute. «Rea und Toprak hatten zu Beginn eine sehr gute Pace, das hatte ich nicht erwartet. Im Training kamen sie kaum auf Runden in 1:34 min und im Rennen konnten sie diesen Speed halten. Zur Rennmitte hatte ich noch ein paar Zehntelsekunden in der Hinterhand. Vielleicht nicht genug, um wegzufahren; aber zumindest so viel, dass sie ihre Reifen stressen mussten. In den letzten sechs Runden sah ich, dass mein Vorsprung langsam größer wurde – also gab ich alles, um eine Lücke aufzufahren. Das gelang und mein Plan ging auf.»