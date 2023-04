Assen, Superpole: Bautista schlägt Rea und Toprak

Die Superpole-Session der Superbike-WM 2023 in Assen entschied Álvaro Bautista (Ducati) knapp für sich. Der Spanier hatte in Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) starke Gegner.

Bei der Superpole der Superbike-WM handelt es sich um ein traditionelles Qualifying, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. Seit 2022 gibt es den SCQ-Reifen von Pirelli, der bis zu zehn Runden überstehen kann. Theoretisch könnten die Piloten also die gesamte Session mit diesem Reifen durchfahren. Zum Warmfahren wird aber für gewöhnlich der weiche SCX-Rennreifen verwendet.

Nach einem nächtlichen Regen lachte die Sonne und sorgte dafür, gemeinsam mit einem frischen Wind, dass der Asphalt zu Beginn der Superpole nur noch stellenweise feucht war. Dass die Bedingungen dennoch ausgezeichnet sind, bewies zuvor in der Superpole der Supersport-Kategorie Nicolo Bulega (Ducati) mit einem Rekord.

Auf seiner ersten fliegenden Runde sorgte Alex Lowes in 1:33,741 min aus dem Stand für eine beeindruckende Zeit, nur unwesentlich langsamer sein Kawasaki-Teamkollege Jonathan Rea. Hinter dem Kawasaki-Duo an der Spitze reihten sich Ducati-Star Álvaro Bautista sowie das Yamaha-Trio Andrea Locatelli, Dominique Aegerter und Razgatlioglu ein.

Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde fuhr 2022 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) im Superpole-Race mit 1:33,620 min. Den Pole-Rekord hält in 1:32,934 min ebenfalls der Türke, gefahren im selben Jahr.

Bei Halbzeit steuerte das gesamte Feld die Boxengasse an, um den weichen Qualifyer-Reifen für die Zeitenjagd montieren zu lassen. Den Anfang machte Rea, der sich in 1:33,668 min zwar an die Spitze setzte, sich damit jedoch nur wenig steigern konnte. Als der sechsfache Weltmeister schon wieder in die Boxengasse einbog, nahmen seine Kollegen ihren ersten Versuch in Angriff.

Mit noch zwei Minuten auf der Uhr fuhr Bautista mit neuer Bestzeit in 1:33,542 min über die Linie. Auf seiner zweiten Runde verpasste der Spanier eine Steigerung. Rea, der seinen dritten Run fuhr, reihte sich hinter dem Ducati-Piloten auf Platz 2 ein, Razgatlioglu als Dritter. Dabei blieb es.



Eine starke Superpole fuhr Scott Redding für BMW ein. Der Engländer stellte seine M1000RR mit nur 0,2 sec Rückstand auf die fünfte Position. Für das beste Honda-Ergebnis sorgte Iker Lecuona auf Startplatz 10.

Superbike-Rookie Dominique Aegerter (Yamaha) qualifizierte sich in 1:33,956 min auf der guten siebten Startposition und damit vier Positionen vor seinem starken Teamkollegen Remy Gardner.



Nicht sonderlich gut lief das Qualifying für Philipp Öttl (Go Eleven Ducati). Der Bayer erreichte mit 0,8 sec Rückstand nur Startplatz 14.

Peinlich lief die Superpole für die Stammpiloten Hafizh Syahrin (24./Honda) und Oliver König (25./Kawasaki), die sich Gaststarter Gabriele Ruiu (23./BMW) unterordnen mussten.