Superbike-WM in Barcelona: Wann was passiert 02.05.2023 - 09:57 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Barcelona bietet eine großartige Kulisse für die Superbike-WM

Zwei Wochen nach dem Europaauftakt in Assen geht die Superbike-WM 2023 am kommenden Wochenende mit dem Meeting in Barcelona weiter. Die meisten Teams und Fahrer sind für die spanische Piste vorbereitet.