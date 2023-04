Was Garrett Gerloff mit BMW und Deutschland verbindet

Seit dieser Saison tritt der 27-jährige US-Amerikaner Garrett Gerloff mit dem Team Bonovo action BMW in der Superbike-WM an. Lesen Sie Teil 1 des großen Interviews mit dem Texaner.

Aufgewachsen im US-Bundesstaat Texas, entdeckte Garrett Gerloff früh seine Liebe zum Motorrad-Rennsport. Nachdem er sich in der MotoAmerica Supersport-Championship zweimal zum Meister gekrönt hatte, war er auch als Dritter der US-Superbike-Meisterschaft 2019 erfolgreich. Für 2020 wechselte er mit Yamaha in die Superbike-WM (sechs Podestplätze) und zog nach Europa. Seit diesem Jahr ist Gerloff BMW-Werksfahrer.

Die ersten drei Events der Saison 2023 liefen nicht wie erhofft, Gerloff gelang in den neun Rennen noch kein einstelliges Ergebnis und in der Gesamtwertung liegt er mit 23 Punkten lediglich auf dem 15. Platz.

Garrett, wie fühlt es sich an, Teil der BMW-Mannschaft zu sein?

Es ist super aufregend. Teil der BMW-Familie zu sein, ist definitiv ein neues Kapitel in meinem Leben. Und es war bisher großartig. Ich arbeite sehr gerne mit meinem Team und auch mit allen BMW-Ingenieuren und allen anderen. Es ist eine super Atmosphäre und ich genieße es sehr.

Wir haben gehört, dass du schon eine Verbindung zu BMW hattest, bevor du zu BMW Motorrad Motorsport und ins Bonovo action Team gekommen bist?

Das stimmt, die Verbindung kommt über meinen Vater. Die meiste Zeit seines Lebens hat er als Autoverkäufer gearbeitet und hauptsächlich bei BMW-Händlern. So waren BMW-Fahrzeuge bereits früh um mich. Mein Vater brachte immer verschiedene Modelle mit nach Hause und nahm uns mit auf Spritztouren, zum Beispiel in Autos mit Gangschaltung wie den BMW Z4. Er ließ mich für ihn schalten, wenn er die Kupplung betätigte. Daran und an all die verschiedenen BMW-Autos meiner Eltern habe ich gute Erinnerungen. Es waren großartige Abenteuer, und so habe ich definitiv seit meiner Kindheit ein Faible für BMW. Wir sind früher mit seinem BMW X3 zu den Dirt-Tracks gefahren. Es ist lustig, denn ich glaube, dieses Auto ist von 2005, und ich fahre es zu Hause immer noch, wenn ich die Dirt-Bikes transportiere. Ein BMW-Produkt macht immer Spaß, egal ob es zwei oder vier Räder hat.

Neben deiner Verbindung zu BMW hast du einen weiteren Bezug zu Deutschland, richtig?

Ja. Soweit ich weiß, hat mein Nachname Gerloff deutsche Wurzeln. In Texas gibt es tatsächlich sehr viel deutsches Erbe. Es gab viele Einwanderer aus Deutschland, die vor langer Zeit herübergekommen sind, einschließlich meiner Vorfahren. Bei meinem Uropa hing in seinem Haus eine Tafel mit dem Gerloff-Siegel. Meine Vorfahren kamen und gründeten Old Glory, Texas. Es fühlt sich also an, als würde sich der Kreis schließen. Ich fahre jetzt für BMW Motorrad, eine deutsche Marke. Meine Familie kommt aus Deutschland und hat dort viel Geschichte. Und hier in Texas hat mein Vater, praktisch solange ich denken kann, BMWs verkauft. Das ist eine runde Geschichte.