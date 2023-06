Überraschung: MIE Honda holt für Misano einen Japaner 01.06.2023 - 05:27 Von Kay Hettich

© Instagram/Ryo Mizuno Ryo Mizuno fährt hauptberuflich für das Team Astemo Honda Dream SI Racing

Nach seinem Sturz in Barcelona fällt Eric Granado für das Meeting der Superbike-WM 2023 in Misano aus. Der Japaner Ryo Mizuno wurde in sprichwörtlich letzter Sekunde als Ersatz verpflichtet.