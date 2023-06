Sofuoglu sicher: Toprak mit BMW schnell siegfähig

Den Wechsel von Toprak Razgatlioglu von Yamaha zu BMW für die Superbike-WM 2024 hat sein Manager Kenan Sofuoglu eingefädelt. Der SSP-Rekordweltmeister hat keinen Zweifel, dass die Zusammenarbeit erfolgreich sein wird.

Kenan Sofuoglu riet seinem Schützling Toprak Razgatlioglu von Anfang an davon ab, den Wechsel in die MotoGP zu vollziehen. Nach zwei Tests mit der Yamaha M1 sah das auch der 26-Jährige ein, der für den Verbleib in der Superbike-WM aber eine neue Motivation, eine Herausforderung brauchte. Mit dem Wechsel zu ROKit BMW für 2024 steht der Türke vor einer Herkulesaufgabe.

Nach Kawasaki und Yamaha wird BMW der dritte Hersteller sein, mit dem Razgatlioglu in der Superbike-WM konkurriert. Podestplätze erwartet Sofuoglu von seinem Landsmann kurzfristig, Siege und der WM-Titel sollen folgen.

«Momentan glauben vielleicht nicht viele Menschen an uns. Wir glauben dafür sehr daran, ich und Toprak. Wir sind zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir mit BMW die Meisterschaft gewinnen werden. Die Zeit wird es uns zeigen, aber das ist es, woran wir glauben», sagte Sofuoglu bei WorldSBK. «BMW ist eine sehr große Marke und sie freuen sich sehr, uns das zu geben, was wir brauchen. Toprak hat reichlich Talent, um die Lücken zu füllen. Er hat einen Zweijahresvertrag und ich glaube, dass wir die Meisterschaft gewinnen werden. Ich kann nicht sagen, in welchem Jahr, aber wir kommen zu BMW, um BMW und uns selbst zum Champion zu machen. Sie sind in jeder Hinsicht auf das vorbereitet, was Toprak braucht, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Wenn Toprak fragt, ist BMW bereit zu liefern, was er braucht, um das Motorrad zu einem Motorrad zu machen, das die Meisterschaft gewinnt. Wir sind zusammengekommen, um mit BMW Weltmeister zu werden. Das ist unser Hauptziel.»

Wir erinnern uns: Als Razgatlioglu zu Yamaha wechselte, war auch die R1 nicht das beste Motorrad, dennoch gewann er beim Saisonauftakt 2020 in Australien das erste Rennen und im zweiten Jahr die Meisterschaft. So soll es auch mit BMW laufen.

«BMW hat die Superbike-Weltmeisterschaft noch nie gewonnen. Sie haben ein paar gute Ergebnisse erzielt, waren aber nie der Champion. Wenn man sich die aktuellen Ergebnisse anschaut, können wir nicht behaupten, dass es für uns einfach wird», weiß Sofuoglu. «Ich gebe Toprak meine volle Unterstützung. Ich glaube, dass er sehr talentiert ist, und deshalb unterstütze ich ihn uneingeschränkt in seiner Begeisterung für BMW. Die Leute sagten ihm, dass es schwierig werden würde, aber er wollte sehen, was er mit BMW erreichen kann. Das ist es, was wir brauchten. Das war der Hauptgrund, warum wir diese Änderung innerhalb der Superbike-WM vorgenommen haben. Ich glaube nicht, dass Toprak lange brauchen wird, um das Motorrad zu verstehen und gute Ergebnisse zu erzielen. Vielleicht werden wir im nächsten Jahr um diese Zeit das erste Podium erreicht haben. Ob wir gewinnen, müssen wir abwarten, aber ich weiß, dass Toprak mit BMW mit der Chance auf das Podium in die Saison starten wird. Vielleicht gewinnen wir, aber das werden wir herausfinden. Da bin ich mir sicher.»