Toprak Razgatlioglu (Yamaha): Stoppie für die Fans

Als Zweiter am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2023 in Misano ist Toprak Razgatlioglu im Soll. Der Yamaha-Pilot benötigt für die Rennen eine kleine Verbesserung, um Álvaro Bautista (Ducati) herausfordern zu können.

Im kühleren ersten Training sorgte Toprak Razgatlioglu für die Bestzeit, am heißeren Nachmittag musste sich der Yamaha-Star aber erwartungsgemäß hinter Álvaro Bautista (Ducati) einreihen. Dennoch ist der 26-Jährige zuversichtlich, dass er den Spanier in Bedrängnis bringen und Rennen gewinnen kann.

Wie immer in den freien Trainings konzentrierte sich Razgatlioglu auf die Rennabstimmung seiner R1 und legte es nicht zwingend auf eine schnelle Runde an.



«Ich fuhr 20 Runden bei wirklich sehr heißen Bedingungen. Grundsätzlich bin ich zufrieden, aber wir müssen die Einstellung der Motorbremse in manchen Kurven verbessern, damit ich es gegen Álvaro ein wenig leichter habe», schilderte Toprak in kleiner Runde. «Meine Pace war nicht sonderlich gut, allerdings besser als die der meisten anderen. Álvaro ist bei diesen Bedingungen mit der Ducati sehr schnell. Für mich wäre es gut, wenn es am Samstag ein wenig kühler wäre, denn heute hatte ich Spinning, weil der Grip schlechter ist. Wenn wir uns ein wenig verbessern, kann ich um den Sieg kämpfen – das ist es, worauf ich immer fokussiert bin.»

© Gold & Goose Willkommen zum Training in Misano © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Luca Vitali Zurück Weiter

In 1:34,154 min war der Weltmeister von 2021 gut 0,6 sec langsamer als beim Misano-Test am 11./12. Mai.



«Beim Test war ich schneller, weil es kühler war. Damals hatten wir maximal 40 Grad Celsius, heute hatte der Asphalt über 50 Grad Celsius», erklärte der Türke. «Wenn es so heiß ist, fühlt sich das Bike völlig anders an. Insgesamt haben wir aber einen guten Job erledigt. Wenn wir uns noch ein wenig steigern, bin ich glücklich.»

Übrigens: Vor der gut gefüllten Tribüne zelebrierte Razgatlioglu einen seinen berühmten Stoppies – die Fans dankten es ihm mit Applaus.