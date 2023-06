Kommt 5. Ducati-Team? Große Überraschung möglich

Seit 2010 gehört das belgische Team Marc VDS zum MotoGP-Paddock. Am Donnerstag führte Teammanagerin Marina Rossi in Misano Gespräche mit dem Ducati-Management über den Einstieg in die Superbike-WM.

Seit 2005 engagiert sich der belgische Biermilliardär Marc van der Straaten im Motorsport, 2010 tauchte ein Team von ihm erstmals in der damals neuen Moto2-WM auf. Während seine Truppe in der mittleren Hubraumkategorie seither dabei ist, waren die Einsätze in den anderen beiden GP-Klassen von begrenzter Dauer: 2013 und 2014 war das Team mit Partner KTM in der Moto3-WM am Start, von 2015 bis 2018 mit Honda in der MotoGP-Klasse.

Für 2024 gibt es Überlegungen, in die Superbike-WM einzusteigen. Am Donnerstag traf sich Marc-VDS-Teammanagerin Marina Rossi auf dem Misano World Circuit zu einem Gespräch mit Ducatis Sportdirektor Paolo Ciabatti. Wie SPEEDWEEK.com in Erfahrung brachte, erkundigte sich die Italienerin, was es an Budget für ein Ein-Mann-Team in der seriennahen Weltmeisterschaft braucht und ob Ducati in der Lage wäre, sie mit Material auszurüsten.

Der Hersteller aus Borgo Panigale hat mit dem Werksteam Aruba.it, Motocorsa, Barni und Go Eleven bereits vier starke Teams, sie könnten aber auch ein fünftes beliefern. Um das Material rechtzeitig für die Wintertests zu erhalten, müsste es bis spätestens Anfang September zu einer Einigung zwischen Marc VDS und Ducati kommen.

Unklar ist, ob das Engagement in der Superbike-WM zusätzlich oder anstelle der Moto2-WM stattfinden soll. Dem Vernehmen nach zusätzlich – für den Einsatz eines Fahrers in der seriennahen Weltmeisterschaft ist ein Drittel bis die Hälfte des Geldes notwendig, das der derzeitige Moto2-Auftritt mit zwei Piloten kostet.

Marc VDS hat die Moto2-WM mit Tito Rabat, Franco Morbidelli und Alex Márquez gewonnen, nach den ersten fünf Rennen der Saison 2023 liegen sie mit Tony Arbolino vorne.

Das Superbike-Team soll installiert werden, um den am 14. September 33-jährigen Sam Lowes unterzubringen. Sam ist seit Juli 2022 mit Teammanagerin Marina verheiratet, beide haben ein sehr gutes Verhältnis zu Marc van der Straaten.

Der Engländer wurde 2013 auf Yamaha Supersport-Champion und wechselte anschließend in die Moto2-WM. In der mittleren Hubraumkategorie hat Sam Lowes, der Zwillingsbruder von Kawasaki-Werksfahrer Alex, zehn Grands Prix gewonnen, stand 26 Mal auf dem Podium und eroberte 20 Pole-Positions. Seine beste Saison zeigte er 2020 als WM-Dritter, 2021 und 2015 wurde er Gesamtvierter. 2017 fuhr er für Aprilia eine Saison MotoGP und wurde mit fünf Punkten WM-25.