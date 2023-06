Misano, FP1: Razgatlioglu vorne, Domi Aegerter stark 02.06.2023 - 11:29 Von Ivo Schützbach

© donnyfoto.com Toprak Razgatlioglu fuhr Bestzeit

Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu katapultierte sich in der letzten Minute des ersten freien Trainings der Superbike-WM in Misano an die Spitze. Dominique Aegerter (GRT Yamaha) überzeugte als Vierter.