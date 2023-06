Misano, FP2: Ducati-Star Bautista dominiert bei Hitze

Bei höheren Temperaturen im zweiten Training fuhr Álvaro Bautista (Ducati) auf dem Misano World Circuit in einer eigenen Liga. Markenkollege Danilo Petrucci überraschte als Dritter. Dominique Aegerter (Yamaha) stürzte.

Im ersten Training sorgte Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:34,154 min für die Bestzeit. Der Weltmeister von 2021 war damit um 0,242 sec schneller als die Ducati-Piloten Michael Rinaldi und Álvaro Bautista. Dominique Aegerter (Yamaha) begeisterte als Vierter, Philipp Öttl (Ducati) enttäuschte dagegen als 17.

Die Sonne brannte von einem wolkenlosen Himmel und heizte den Asphalt auf fast 50 Grad Celsius auf. Die erste ernst zu nehmende Rundenzeit im zweiten Training kam nach zehn Minuten von Bautista in 1:34,184 min. Keine fünf Minuten später fuhr der 38-Jährige in 1:34,002 min die bisher schnellste Runde an diesem Wochenende und führte um fast 0,5 sec vor Alex Lowes (Kawasaki).

Zum Vergleich: Bautista hatte im vergangenen Jahr in 1:33,328 min den Pole-Rekord aufgestellt, die schnellste Rennrunde auf dem Misano World Circuit drehte 2022 Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu in 1:33,722 min.

Nach 20 Minuten hatte das halbe Feld eine Zeitverbesserung erreicht, Bautista glänzte mittlerweile als einziger Teilnehmer mit Rundenzeiten unter 1:34 min und führte in 1:33,825 min um 0,464 sec vor Rinaldi und 0,652 sec vor Lowes.

Die immer höher werdenden Asphalttemperaturen erschwerten schnelle Rundenzeiten. An die Bautista-Bestmarke kam niemand mehr heran, nicht einmal der Ducati-Star selbst. Von den Top-Piloten hatte bei noch 15 Minuten nur Razgatlioglu noch keine Steigerung erreicht, mit seiner Zeit vom FP1 beendet der Türke den ersten Trainingstag dennoch als Zweiter.

Stark präsentierte sich Danilo Petrucci (Barni Ducati) als Dritter, noch vor den Werkspiloten Michael Rinaldi (Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki).

Bester BMW-Pilot wurde einmal mehr Garrett Gerloff vom Team Bonovo action auf Platz 6. Die schnellste Honda pilotierte Xavi Vierge auf der siebten Position. Der 25-Jährige setzt in Misano eine neue Schwinge ein.

Superbike-Rookie Dominique Aegerter stürzte in der Anfangsphase harmlos, die Yamaha wurde dennoch beschädigt und der Schweizer verpasste fast die gesamte Session. In der kombinierten Zeitenliste belegt der 32-Jährige Platz 8.

Philipp Öttl steigerte sich im zweiten Training um 0,5 sec und lag zeitweise auf der siebten Position. Seine schnellste Zeit von 1:34,922 min bringt den Go Eleven-Ducati-Piloten auf Platz 14 der kombinierten Liste.

Einen insgesamt ordentlichen Job erledigte der als Ersatz für Eric Granado eingeflogene Japaner Ryo Mizuno. Der 25-Jährige beendete den ersten Trainingstag mit der Petronas Honda zwar nur als 24., schaffte in 1:37,513 min aber mühelos die 105-Prozent-Hürde. Weil Mizuno Strecke, Reifen und Motorrad nicht kannte, war das nicht selbstverständlich.