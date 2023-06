Iker Lecuona gibt Entwarnung: In Donington dabei

Nach seinem Unfall in Misano musste Iker Lecuona einen Suzuka-Test mit dem Werksteam der Honda Racing Corporation absagen. Seine Teilnahme am Meeting der Superbike-WM 2023 in Donington ist dagegen nicht in Gefahr.

Es war ein heftiger Rammstoß, den Iker Lecuona im Sprintrennen der Superbike-WM in Misano von Danilo Petrucci verpasst bekommen hat. Der Italiener war zu spät auf der Bremse und krachte mit seiner Ducati in das Heck des Honda-Piloten. Beide stürzten, das Rennen wurde abgebrochen.

Während Petrucci am zweiten Lauf teilnehmen konnte, erhielt Lecuona Startverbot. Der 23-Jährige verpasste fast zwei Wochen später auch noch einen Test in Japan für das 8h Suzuka.



«Es war ein unerwarteter Unfall. Ich fuhr eine normale Kurve, wie in jeder Runde, und Danilo berührte mich. Eine halbe Sekunde lagen wir am Boden. Es war kein großer Sturz, aber das Problem war, dass das Motorrad rotierte und auf meinem Bein lag», beschrieb Lecuona den Unfallhergang aus seiner Sicht. «Zunächst sah es so aus, als ob der Beugemuskel zur Hälfte gerissen wäre. Spätere Tests haben jedoch bestätigt, dass dies nicht der Fall war – wahrscheinlich täuschte es aufgrund der Entzündung und des Blutergusses.»

Mittlerweile hat der Honda-Pilot keine Einschränkungen mehr.



«Mir geht es gut, ich habe keine Beschwerden, also werde ich mit 100-prozentiger Sicherheit in Donington dabei sein», versicherte der Spanier. «Ich fahre viel mit dem Rad und trainiere die Bauchmuskulatur, um den Hüftbereich nicht zu überlasten. Diese Woche werde ich wieder auf das Motorrad steigen, um mich auf Donington vorzubereiten. Es scheint, dass wir ein wenig verloren sind und nicht genau wissen, wie wir uns weiterentwickeln sollen. Momentan sind die Verbesserungen ein ständiges Auf und Ab. An einem Tag laufen sie gut und an einem anderen Tag laufen sie schief.»