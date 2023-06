Von Petrucci gerammt: So geht es Iker Lecuona (Honda)

Für Iker Lecuona war der Rennsonntag der Superbike-WM in Misano nach einem Unfall im Superpole-Race gelaufen. Der Honda-Werkspilot wird ein paar Tage keine großen Sprünge machen können.

Es war ein heftiger Zusammenstoß, als Danilo Petrucci in Runde 7 wie ein Torpedo in das Motorrad von Iker Lecuona krachte. Weil beide an der Sturzstelle liegen blieben, musste die Rennleitung das Superpole-Race zur Bergung der Piloten abbrechen. Lecuona war unter seinem Motorrad eingeklemmt, Streckenposten mussten die CBR1000RR-R vorsichtig von seinem Bein heben. Im Krankenwagen wurde der Spanier ins Medical-Center gefahren.

Schnell war klar: Am zweiten Hauptrennen kann der Spanier nicht teilnehmen. Denn Lecuona schlug sich die linke Hüfte und Sprunggelenk an und zog sich zahlreiche Prellungen zu.



«Das war ein ziemlich heftiger Sturz und es war nicht einmal meine Schuld, denn ich wurde von einem anderen Fahrer von hinten getroffen», ärgerte sich der Honda-Pilot. «Ich fühle mich nicht großartig, aber auch nicht allzu schlecht. Das Gute ist, dass ich mir nichts gebrochen habe, das ist das Wichtigste. Allerdings habe ich eine Prellung an einem Muskel im Bein und ein paar Hämatome. Die nächsten zwei bis drei Tage sollte ich besser nicht laufen und mich komplett ausruhen.»

Platz 8 im ersten Superbike-Lauf am Samstag ist somit Lecuonas einzige Beute in Misano.



«Im Qualifying war ich Achter, meine Rundenzeit war aber nah an der zweiten Reihe dran. Ich ging also zufrieden ins erste Rennen und wusste, dass wir in der zweiten Gruppe kämpfen konnten. Ich erwischte einen guten Start, aber ein paar aggressive Manöver einiger anderer Fahrer in der ersten Kurve ließen mich aus der zweiten Gruppe zurückfallen», schilderte der 23-Jährige. «Es gelang mir, bis etwa fünf Runden vor Schluss an Alex Lowes dranzubleiben, doch dann bauten die Reifen stark ab, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen war, dass ich zuvor stark gepusht hatte. Alles in allem können wir damit zufrieden sein, dass wir wieder auf einem guten Niveau sind.»

«Positiv an diesem Wochenende war, dass wir uns durchweg verbessert haben: Ich habe wieder ein Gefühl für das Motorrad gefunden und wir konnten mit den anderen kämpfen, bis ich gestürzt bin», sagte Lecuona versöhnlich. «Jetzt konzentriere ich mich darauf, mich rechtzeitig für Donington zu erholen. Je nachdem, wie ich mich in den nächsten Tagen fühle, werden ich mit leichtem Training auf dem Rad oder im Fitnessstudio beginnen, vielleicht muss ich auch länger warten. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich für Donington wieder fit bin.»