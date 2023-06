Danilo Petrucci reumütig: Mehrere Entschuldigungen

Barni-Ducati-Pilot Danilo Petrucci war am Sonntag bei der Superbike-WM in Misano gleich in zwei Vorfälle mit weitreichenden Konsequenzen verwickelt. SPEEDWEEK.com schilderte der Italiener seine Sicht der Dinge.

Anhand der ersten Fernsehbilder konnte man meinen, Dominique Aegerter hätte seinen GRT-Yamaha-Kollegen Remy Gardner in der ersten Runde des Superpole-Races am Sonntagvormittag abgeräumt. Doch der Schweizer wurde vom innen fahrenden Danilo Petrucci angeschoben, das FIM SBK Stewarts Panel brummte ihm dafür einen Long-lap-Penalty auf.

© donnyfoto.com Der Sturz von Dominique Aegerter in Misano © donnyfoto.com Der Sturz von Dominique Aegerter in Misano © donnyfoto.com Der Sturz von Dominique Aegerter in Misano © donnyfoto.com Der Sturz von Dominique Aegerter in Misano © donnyfoto.com Der Sturz von Dominique Aegerter in Misano © donnyfoto.com Der Sturz von Dominique Aegerter in Misano © donnyfoto.com Der Sturz von Dominique Aegerter in Misano © donnyfoto.com Der Sturz von Dominique Aegerter in Misano © donnyfoto.com Der Sturz von Dominique Aegerter in Misano © donnyfoto.com Der Sturz von Dominique Aegerter in Misano © donnyfoto.com Der Sturz von Dominique Aegerter in Misano © donnyfoto.com Der Sturz von Dominique Aegerter in Misano © donnyfoto.com Der Sturz von Dominique Aegerter in Misano © donnyfoto.com Der Sturz von Dominique Aegerter in Misano © donnyfoto.com Der Sturz von Dominique Aegerter in Misano © donnyfoto.com Der Sturz von Dominique Aegerter in Misano Zurück Weiter

Dadurch fiel er vom sechsten auf den zehnten Platz zurück, direkt vor ihm lagen dann Andrea Locatelli (Pata Yamaha) sowie die Honda-Werksfahrer Iker Lecuona und Xavi Vierge. In der siebten Runde kam es in Kurve 8 zur Kollision: Petrucci bremste zu spät und krachte in Lecuona.

Während für den Spanier der Renntag beendet war, er verletzte sich links an der Hüfte und am Knöchel, konnte Petrucci zum zweiten Hauptrennen wieder antreten. In der Startaufstellung entschuldigte er sich bei Aegerter.

Als sich Petrucci nach den Rennen mit einer Handvoll Journalisten zusammensetzte, sah man ihm die Torturen des Tages an. «Ich habe schon während der Rallye Dakar viele Haare verloren», schmunzelte Danilo. «Heute verlor ich weitere Haare und einige Haut an meiner rechten Körperseite. Mein Start im Superpole-Race war nicht gut, aber ich war in Kurve 2 innen von Dominique. Er machte die Türe zu und ich spürte lediglich, dass jemand das Hinterteil meines Motorrads berührt hat. Ich sah nicht, dass jemand stürzte. Ich fand es nicht in Ordnung, dass ich für diesen Vorfall in der ersten Runde einen Long-lap-Penalty bekam. Dadurch fiel ich auf den zehnten Platz zurück.»

«Ich versuchte zu überholen und lag hinter Vierge», schilderte der Ducati-Pilot die zweite brenzlige Situation. «Vierge überholte Lecuona, Lecuona ging etwas weit und ich war in der Mitte der Strecke. Unglücklicherweise berührte ich ihn ziemlich schlimm.»

«Berühren» ist in diesem Zusammenhang kaum das richtige Verb, vielmehr torpedierte Petrucci den Spanier. «Es tut mir so leid, dass sich Iker verletzt hat», betonte der zweifache MotoGP-Sieger. «Er ist ein Freund von mir, ich habe auch einen großen Bluterguss am Becken. Gebrochen ist nichts, aber ich habe starke Schmerzen. Das Becken, das linke Bein und der Rücken tun weh.»

Durch seinen Sturz im Superpole-Race ging es für Petrucci in der Startaufstellung für das zweite Hauptrennen von Position 4 auf 10 zurück.

«Mit dem Überholen tat ich mir schwer, ich suche immer noch nach dem perfekten Motorrad», sagte Danilo, der als Siebter mit 23,5 sec Rückstand auf Saison-Dominator Bautista ins Ziel kam. Wir entschieden erst eine Stunde vor dem Rennen anzutreten, obwohl mir die Ärzte davon abgeraten haben. Aber ich wollte es wenigstens versuchen. Ich konnte das Rennen zu Ende fahren und einige Punkte mitnehmen, aber ich bin sehr enttäuscht. Vor dem Wochenende dachte ich, dass ich es mindestens in einem der drei Läufe aufs Podium schaffe. Wenn ich allein fuhr, war ich schnell. Aber in der Gruppe konnte ich nicht überholen.»