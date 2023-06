BMW in Misano: Auch Tom Sykes bewirkte kein Wunder

Tom Sykes holte Platz 13 im zweiten Lauf als bestes Finish in Misano

Tom Sykes ist der bestmögliche Ersatz, den ROKiT BMW für den verletzten Michael van der Mark verpflichten konnte. Die Rückkehr auf die M1000RR gestaltete sich für den Engländer beim Superbike-Meeting in Misano schwierig.

Große Rückstände in Superpole und Rennen und wieder kein Finish in den Top-5 – das Meeting in Misano brachte BMW nicht die erhofften Ergebnisse. Bester BMW-Pilot beim fünften Event der Superbike-WM 2023 war einmal mehr Garrett Gerloff vom Team Bonovo action. Mit nur zwölf Punkten aus drei Rennen fiel aber auch die Ausbeute des Texaners eher bescheiden aus.

Eingefleischte Fans hegten die kühne Hoffnung, dass der bei ROKiT BMW als Ersatz für den verletzten Michael van der Mark zurückgekehrte Tom Sykes zumindest in der Superpole für ein Highlight sorgen könnte – der Engländer ist mit 51 Poles der unangefochtene Rekordhalter. Bei seinem ersten Rennen mit BMW seit November 2021 erreichte der 37-Jährige aber nur Startplatz 18. In den Rennen kreuzte er auf den Positionen 16, 20 und 13 die Ziellinie.

«Natürlich war ich enttäuscht über meine Startposition», gab Sykes zu. «Diese hatte massiven Einfluss auf unsere Performance in den Rennen. Im heutigen letzten Rennen hatte ich wieder das Gefühl, dass ich einen guten Start hatte. Doch leider hat mich wieder jemand getroffen, und dadurch wurde die Position meines Bremshebels verschoben, wodurch ich einige Plätze verloren habe. Und ehrlich gesagt konnte ich auf der Strecke nicht viel ausrichten.

Sykes hatte BMW nach dem Misano-Test am 11./12. Mai große Fortschritte bescheinigt. Vor zwei Jahren bemängelte der Weltmeister von 2013 fortwährend die Motorleistung, heute ist die M1000RR eines der stärksten Motorräder. Mit der aktuellen BMW hat Sykes noch kein ideales Set-up gefunden.

«Ich würde wirklich gerne eine Abstimmung finden, mit der ich eine bessere Rundenzeit erreichen kann. Die Konstanz ist kein Problem, aber in einigen Bereichen fehlt es uns und wir können im ersten Teil des Rennens keine guten Zeiten fahren», grübelte Sykes. «Es war ein sehr gutes Wochenende, was das Sammeln von Informationen betrifft. Natürlich ist es immer schwierig, während eines Rennwochenendes eine Basisabstimmung zu finden. Aber die Jungs haben wirklich hart gearbeitet, und ich möchte dem gesamten Team danken. Sicherlich haben wir jetzt viel mehr Informationen, um Fortschritte zu machen.»