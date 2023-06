SBK-WM in Donington Park: Wer dabei ist und wer fehlt

Zuletzt in Misano waren wegen Verletzungen nicht alle Stammfahrer der Superbike-WM 2023 am Start. Für das Meeting in Donington Park kehren einige Piloten auf ihre Motorräder zurück, aber nicht alle.

In Misano mussten gleich drei Stammfahrer von ihren Teams ersetzt werden. Michael van der Mark (ROKit BMW) wurde von Tom Sykes vertreten, Eric Granado (Petronas Honda) von Ryo Mizuno und Oliver König (Orelac Kawasaki) von Luca Vitali. Dazu musste Iker Lecuona (Honda) nach einem Unfall im Superpole-Race (Rammstoß durch Danilo Petrucci) auf das zweite Hauptrennen verzichten.

Die gute Nachricht: Alle Piloten sind weitgehend wieder fit und verbrachten Zeit auf dem Motorrad. Weniger erfreulich: BMW-Pilot van der Mark wird auch in Donington Park fehlen; der Niederländer wird, obwohl er an einem Track-Day in Assen teilnahm, erneut von Tom Sykes vertreten.

Gut sieht es hingegen beim Brasilianer Eric Granado aus. Der 26-Jährige hatte sich in Barcelona am 6. Mai bei einem Sturz im ersten Rennen eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen und musste lange pausieren. In der MotoE fuhr der Honda-Pilot am vergangenen Wochenende in Assen und die Plätze 6 und 4 ein. «Endlich bin ich zurück auf meiner CBR1000RR-R», sagte Granado erleichtert. «Donington Park ist eine neue Strecke für mich, von der man sagt, dass sie großartig ist. Ich bin so glücklich, nach zwei Monaten wieder in der Superbike-WM antreten zu können.»

Honda-Werkspilot Iker Lecuona bewies ebenfalls beim Assen-GP als Vertreter des verletzten Joan Mir, dass er wieder fit ist.

Vor seiner Rückkehr steht auch Oliver König, der sich ebenfalls im ersten Rennen in Barcelona am Knöchel verletzte. Der junge Tscheche absolvierte eine Trainingseinheit auf der Rennstrecke mit einer BMW und wird in der Teilnehmerliste für das sechste Saisonmeeting als Rückkehrer geführt.