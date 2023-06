Mit Tom Sykes hat BMW in Donington ein Ass im Ärmel

ROKit BMW hat beim Meeting in Donington Park mit Tom Sykes den erfolgreichsten Superbike-Piloten im Team. Der Engländer fuhr auf seiner Paradestrecke bereits mit der M1000RR starke Ergebnisse ein.

Donington Park und Tom Sykes, das passte schon immer zusammen. In jeder wichtigen Disziplin führt der 37-Jährige die Statistik an: Neun Siege, 17 Podestplätze und zwölf Superpoles hat der schlagfertige Sykes bei seinem Heimrennen bisher gewonnen. Zwar stammen die meisten Erfolge aus seiner Zeit bei Kawasaki, doch auch mit BMW lieferte er Top-Ergebnisse ab. Bereits im Jahr der werksseitigen Rückkehr (2019) fuhr der Engländer in der Superpole auf Startplatz 1 und im ersten Rennen auf Platz 2 und 2021 sorgte der Engländer für zwei weitere Top-3-Ergebnisse.

Dass Sykes in diesem Jahr für ROKit BMW an den Start geht, hat er jedoch der Verletzung von Michael van der Mark zu verdanken. Der Stammfahrer hatte sich beim Meeting in Assen bei einem Highsider den linken Oberschenkel gebrochen. Misano war das erste Meeting des Superbike-Weltmeisters als Ersatz des Niederländers.

Sykes hofft, dass er sich bei seinem zweiten Einsatz mit der M1000RR vor seinen Landsleuten gut verkaufen und an seine frühere Performance anknüpfen kann. «Ich freue mich sehr auf Donington Park. Es ist mein Heimrennen und eine Strecke, die ich sehr mag. Und nicht nur das, auf der BMW hatte ich in der Vergangenheit dort einige Erfolge. Das haben wir im Hinterkopf», sagte der aus Huddersfield stammende Sykes. «Mit dem, was wir in Misano gelernt haben, können wir hoffentlich die Basisabstimmung etwas besser auf mich abstimmen. Ich habe mich auch eng mit meinem Crewchief Marcus Eschenbacher ausgetauscht und wir haben einige Ideen für Donington besprochen. Hoffen wir auf ein erfolgreiches Wochenende!»

«Mit Donington Park verbinden wir sehr gute Erinnerungen», ergänzte BMW Motorrad Motorsport Direktor Marc Bongers. «Dort haben wir 2012 unseren ersten Sieg in der Superbike-WM gefeiert, und auch nach unserem werksseitigen Comeback 2019 waren wir auf dieser Strecke erfolgreich unterwegs. Das Ziel lautet natürlich, dass wir dies fortsetzen können. Der Kurs wurde neu asphaltiert, und wir werden in den ersten Trainings sehen, wie sich das auf das Fahrverhalten und die Abstimmungsarbeit auswirkt. Wir freuen uns jedenfalls auf spannende Rennen auf der traditionsreichen Strecke in Donington Park und arbeiten hart dafür, zur Spitze aufzuschließen.»

Mit Donington Park geht die Superbike-WM 2023 in eine entscheidende Phase, wenn im Juli in kurzer Folge drei Meetings stattfinden. Stürze und Verletzungen in dieser Zeit wären fatal.

«Nach vier Wochen Pause geht es nun weiter mit drei Rennwochenenden innerhalb von fünf Wochen. In diese Serie aus Veranstaltungen in Donington Park, Imola und Most möchten wir bestmöglich starten», versicherte Bongers.