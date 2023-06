Donington: Regen im zweiten Training, Rea bleibt vorn

Obwohl Toprak Razgatlioglu (Yamaha) schneller als am FP1 fuhr, wagte sich kaum ein Pilot im zweiten Training der Superbike-WM 2023 in Donington auf die nasse Piste. Schnellster am Freitag blieb Jonathan Rea (Kawasaki).

Beim Superbike-Meeting in Donington ist das Teilnehmerfeld bis auf BMW-Pilot Michael van der Mark wieder vollständig. Der Niederländer wird von Tom Sykes vertreten, der im ersten Training prompt die schnellste M1000RR stellte. Bei Petronas Honda ist Eric Granado zurückgekehrt und bei Orelac Kawasaki Oliver König.

Am Vormittag fuhr Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:27,627 min die schnellste Runde, aber diese Zeit war angesichts vereinzelter Regentropfen wenig aussagekräftig. Denn der Donington Park erhielt im Winter eine neue Asphaltdecke, die deutlich schnellere Rundenzeiten möglich machen sollte – vom Rekord, aufgestellt im Vorjahr von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) im Sprintrennen in 1:26,767 min, war selbst der sechsfache Weltmeister über eine Sekunde entfernt.

Zu Beginn des zweiten freien Trainings war es weiterhin diesig, windig und mit 18 Grad Celsius eher kühl. Flaggen signalisierten, dass es stellenweise auch feucht war. Nach einer Besichtigungsrunde steuerte fast das gesamte Feld die Boxengasse an, nur Razgatlioglu und Ducati-Privatier Axel Bassani blieben auf der Piste und fuhren nach drei Runden schneller als im FP1. Das motivierte weitere Piloten, es ebenfalls zu probieren, aber just in diesem Moment wurde Regen in allen Sektoren gemeldet. Nun wartete das gesamte Teilnehmerfeld in den Garagen auf bessere Bedingungen. Es waren nicht einmal 20 von 45 Minuten vorbei.

Der leichte Regen hielt an und es war absehbar, dass die Strecke weder trocken noch komplett nass werden würde. Weil der Erkenntnisgewinn bei diesen Bedingungen überschaubar ist, das Risiko dagegen groß, blieben die Motoren bis kurz vor dem Ende stumm. Erst zwölf Minuten vor dem Ende wagte sich eine handvoll Piloten auf die Strecke, aber die Rundenzeiten waren über zehn Sekunden langsamer. Von den leichten Verbesserungen von Razgatlioglu und Bassani abgesehen, blieb es somit beim Stand vom ersten Training.