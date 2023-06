Donington Park, FP1: Rea vor Toprak und Philipp Öttl!

Pünktlich zu Beginn des ersten freien Trainings der Superbike-WM in Donington Park begann es zu tröpfeln. Während Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu den Ton angaben, agierte Alvaro Bautista (7.) zurückhaltend.

Die 4023 Meter lange Rennstrecke in Donington Park wurde vergangenen Winter frisch asphaltiert, die Rundenzeiten sollen dadurch bis zu einer Sekunde schneller werden.

Nach prächtigem Wetter am Donnerstag und in den vorangegangenen Wochen kühlte es deutlich ab, am Freitagvormittag war es zu Beginn des ersten freien Trainings stark bewölkt und 16 Grad Celsius kühl. Bei nur 20 Grad Asphalttemperatur begann es zudem im nördlichen Streckenteil zu tröpfeln. Der Regen blieb vorerst so schwach, dass alle Piloten mit Slick-Reifen fuhren.

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session waren nur noch zwei Fahrer auf der Strecke, Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu führte die Zeitenliste mit 1:27,708 min an.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in Donington Park drehte im Vorjahr Razgatlioglu im Sprintrennen in 1:26,767 min. Den Pole-Rekord stellte Jonathan Rea (Kawasaki) im selben Jahr mit 1:26,080 min auf.

Es dauerte bis 13 min vor Schluss, dass die Fahrer das Training wieder aufnahmen. Razgatlioglu verbesserte mit noch 8 min auf der Uhr seine eigene Bestzeit auf 1:27,679 min, dann übernahm Johnny Rea mit 1:27,627 min die Spitze.

Weil es in den letzten Minuten in allen Sektoren tröpfelte, gab es keine Zeitenverbesserungen mehr.

Rea beendete das Training 0,052 sec vor Razgatlioglu und 0,130 sec vor dem verblüffend starken Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) auf Platz 3.

Ebenso wie Öttl überraschte Bradley Ray (Motoxracing Yamaha), der Britische Superbike-Meister aus dem Vorjahr, auf Position 5.

Donington-Experte Tom Sykes, in England erneut als Ersatz für den verletzten Michael van der Mark am Start, zeigte seine erste starke Leistung in dieser Saison und wurde als Sechster bester BMW-Fahrer.

Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) agierte bei den schwierigen Bedingungen zurückhaltend und landete auf Platz 7.



Iker Lecuona brachte die beste Honda auf Rang 10.



Dominique Aegerter fährt zum ersten Mal mit dem Superbike auf der Traditionsstrecke, für den Schweizer waren die Mischbedingungen besonders ärgerlich: Nur Platz 18.

Ergebnisse Superbike-WM Donington Park, FP1:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:27,627 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,052 sec

3. Philipp Öttl (D), Ducati, +0,130

4. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,230

5. Bradley Ray (GB), Yamaha, +0,430

6. Tom Sykes (GB), BMW, +0,481

7. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,516

8. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,925

9. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,944

10. Iker Lecuona (E), Honda, +1,006

11. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,010

12. Scott Redding (GB), BMW, +1,113

13. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,149

14. Axel Bassani (I), Ducati, +1,169

15. Loris Baz (F), BMW, +1,300

16. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,522

17. Xavier Vierge (E), Honda, +2,044

18. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +2,414

19. Isaac Vinales (E), Kawasaki, +2,497

20. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +2,662

21. Tito Rabat (E), Kawasaki, +3,059

22. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +3,221

23. Eric Granado (BR), Honda, +3,539

24. Oliver König (CZ), Kawasaki, +3,549