Toprak über Bautista: «Der Abstand ist nicht normal»

Über die halbe Renndistanz lieferte sich Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu im ersten Superbike-Rennen in Donington Park einen sehenswerten Kampf mit Alvaro Bautista – dann kam er nicht mehr hinterher.

«Den Beginn habe ich genossen, Alvaro zu schlagen war aber unmöglich», fasste Toprak Razgatlioglu das erste Rennen in England zusammen. «Auf den Geraden, auch auf den kurzen, hatte er eine unglaubliche Beschleunigung. Er hat unglaubliche Motorleistung und auch die Elektronik arbeitet sehr gut. In Kurve 11 bin ich sehr stark, dann kommt die Schikane. Wenn er schaltet, zieht er sofort davon. Das ist wie ein Schock. Als er an mir vorbei war, konnte ich nicht kontern – der Abstand ist nicht normal.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Donington Park, Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Polesetter Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Danilo Petrucci, Jonathan Rea & Álvaro Bautista © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose 1. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Álvaro Bautista & Jonathan Rea Zurück Weiter

In Runde 9 von 23 übernahm Ducati-Aushängeschild Bautista final die Führung, bis ins Ziel hatte er gegenüber Razgatlioglu 3,7 sec Vorsprung herausgefahren. Dem drittplatzierten Johnny Rea (Kawasaki) nahm er über 6 sec ab.

«Ich wurde zwar nur Zweiter, aber wenigstens konnte ich kämpfen», erzählte Toprak. «Trotzdem bin ich nicht glücklich, weil ich mich an die drei Siege hier aus dem Vorjahr erinnere. In einigen Kurven hatte ich Chattering. Wenn wir das für Sonntag in den Griff bekommen, werde ich stärker sein. Alvaro war hier schon letztes Jahr stark, als er einmal Zweiter wurde. Damals war sein Motorrad aber nicht so schnell wie dieses Jahr. Jetzt ist es in allen Bereichen sehr gut. Wir müssen unser Motorrad verbessern und können nicht nur sagen, die Ducati wäre so schnell. Ich gebe auch weiterhin in jeder Runde alles.»

«Alvaro hat sich verbessert und Ducati das Bike», ergänzte der Champion von 2021. «Jetzt haben sie ein gutes Paket. Natürlich ist die Ducati sehr schnell, aber ich habe noch nie gesagt, dass Alvaro langsam wäre – er ist sauschnell. Wenn Alvaro am Sonntag erneut gewinnt, und dann auch noch in Imola, dann wird er leicht Weltmeister – für viele Jahre. Alle japanischen Hersteller müssen ihre Motorräder verbessern. Sie haben nicht genügend Fortschritte erzielt und die Ducati wird nicht langsamer. Deshalb stimmt die Balance nicht mehr. Das Problem mit den japanischen Bikes haben nicht nur wir, in der MotoGP-WM ist es genauso.»