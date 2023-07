Jonathan Rea (3.) staunt: «Wie macht Bautista das?»

Auf seinen ersten Saisonsieg muss Jonathan Rea weiter warten. Im ersten Superbike-Lauf in Donington Park war der Kawasaki-Star aber konkurrenzfähig wie lange nicht mehr und wurde Dritter.

Mit sechs Siegen und 16 Top-3-Ergebnissen ist Donington Park eine der besten Strecken von Jonathan Rea. Einzig der neue Asphalt war für den Kawasaki-Piloten eine unbekannte Größe, doch am Freitag fuhr er die schnellste Zeit, war im dritten Training bei der Musik und holte im Qualifying seine erste Pole-Position in diesem Jahr.

Gleichzeitig konnte Ducati seit zwölf Jahren nicht mehr auf der 4023 Meter langen Piste gewinnen. Es gab also gute Gründe für den sechsfachen Weltmeister, an seinen ersten Saisonsieg zu glauben – es reichte aber nur zu Platz 3.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Donington Park, Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Polesetter Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Danilo Petrucci, Jonathan Rea & Álvaro Bautista © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose 1. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Álvaro Bautista & Jonathan Rea Zurück Weiter

Dabei kam Rea als Zweiter aus der ersten Runde, führte das Rennen von Runde 2 bis 5 an und lieferte sich bis Rennmitte mit Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Álvaro Bautista (Ducati) sehenswerte Positionskämpfe.

«Als ich hinter Toprak fuhr, war ich gut drauf und glücklich, dass ich vorn mitfahren und ihn auch überholen konnte», schilderte der Nordire. «Gegen Rennmitte, als Álvaro die Führung übernahm, wurde die Pace schneller. Er fuhr konstant 1:26 min und das brachte mich in Schwierigkeiten. Ich versuchte, das Limit auf der Bremse noch mehr auszureizen. Aber es war dabei nicht so, dass man mit dem Heck in die Kurve sliden konnte. Das Hinterrad hatte so viel Traktion und drückte dich in die Kurve. Ich hätte nicht stärker bremsen dürfen, sonst wäre ich gestürzt. Mit dem Bike hatte ich keinen Spielraum mehr, es noch mehr auszuquetschen. Für Sonntag haben wir eine Idee. Mein Crew-Chief wird die Daten analysieren und wir haben Hoffnung, dass wir das Problem am Heck reduzieren können.»

Wann merkte Rea, dass Bautista den Sieg einfahren würde? «Nicht als er mich, sondern als er Toprak überholt hat. Er hatte einen solchen Grip auf der rechten Reifenflanke und beschleunigte derart stark, dass er nach der halben Geraden schon so weit vor ihm lag, dass Toprak unmöglich kontern konnte. Wie geht das, das ist eigentlich unmöglich. Er macht unglaubliche Dinge, es ist beeindruckend.»

Im letzten Renndrittel geriet Rea zunehmend unter Druck von Ducati-Privatier Danilo Petrucci, der in der Superbike-Kategorie noch auf sein erstes Podium wartet. «In den letzten Runden habe ich nur auf mein Pitboard geschaut, um den Abstand unter Kontrolle zu haben», erklärte der sechsfache Weltmeister. «Nach der Zieldurchfahrt war ich überrascht, dass er aber doch recht weit zurück war. Wahrscheinlich hatte er aufgeben oder machte einen Fehler. Zeitweise lag ich nur 0,2 sec vor ihm und wollte alles, nur keinen Fehler machen. Aber wenn er mich überholt hätte, wäre es so gewesen. Glücklicherweise lief alles glatt. »