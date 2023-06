Jonathan Rea: «Denkt jemand, Redding wäre besser?»

Kawasaki hat sich mit Alex Lowes auf eine fünfte gemeinsame Saison in der Superbike-WM geeinigt. Rekordchampion Jonathan Rea stärkt seinem Teamkollegen den Rücken und lobt dessen Beitrag.

Eine alte Weisheit im Rennsport sagt, dass nur Ergebnisse zählen. Vergleichen wir Jonathan Rea und Alex Lowes, die seit 2020 das Kawasaki-Werksteam bilden, kommt Lowes nicht gut weg.



Rea eroberte in dieser Zeit 81 Podestplätze, darunter 30 Siege. Lowes schaffte es 14 Mal aufs Podium, einmal als Erster.



Rea beendete die WM als Erster, Zweiter und Dritter, vor den Rennen in Donington Park an diesem Wochenende ist er Vierter. Lowes wurde Sechster, Achter und Sechster und ist derzeit Neunter.

Alex’ Problem: Er muss sich mit dem erfolgreichsten Superbike-Fahrer messen: Rea wurde sechsmal in Folge Weltmeister, gewann 118 Rennen und stand 249 Mal auf dem Podium – allesamt Rekorde, die länger keiner brechen wird.



Seit Jahren ist Rea der Einzige, der mit der Kawasaki zu herausragenden Leistungen im Stande ist. Das Gleiche gilt für Toprak Razgatlioglu bei Yamaha und Alvaro Bautista bei Ducati.

Kawasaki hatte betont, dass die Verhandlungen mit Lowes Priorität haben, der Vertrag mit Rea wurde bereits im Juli 2022 bis Ende 2024 verlängert. Trotzdem rechneten sich Fahrer wie Axel Bassani (23) und Scott Redding (30) Chancen aus.

Am 29. Juni erlöste Kawasaki Alex Lowes und verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Es wird die fünfte gemeinsame Saison mit Rea, der dessen Verbleib immer befürwortet hat.

«Was meine eigene Leistung betrifft, ändert das null», meinte Johnny zu dem neuen Deal. «Aber das ist großartig für die Atmosphäre im Team, er ist ein guter Typ. Und er ist schnell. Ich bin überzeugt, dass kein anderer Fahrer auf das Motorrad springen und einen besseren Job als er machen kann. Ich habe von einigen Fahrern gehört, die ihren Namen in meinem Team ins Spiel gebracht haben. Aber das war nur, um ihren Wert in ihren eigenen Teams zu steigern. Denn soweit ich weiß, gab es nie eine andere Option als Alex. Er ist sehr professionell, gibt alles auf dem Motorrad und ist schnell genug, um gute Rückmeldungen zu geben. Er verdient diesen Platz.»

Kawasaki-Teammanager Guim Roda hatte die Vertragsverlängerung so kommentiert, dass es die falsche Zeit wäre, einen jungen Fahrer zu verpflichten, weil die Kawasaki derzeit nicht siegfähig sei. Auch deshalb halten die Grünen an Lowes fest – bei ihm wissen sie, woran sie sind.

«Welche Optionen hätte Kawasaki gehabt», fragte Rea am Freitagabend beim Treffen mit einer Handvoll Journalisten in England. «Bassani ist kein junger Fahrer. Und warum sollte er von Ducati zu Kawasaki wechseln? In seinem jetzigen Karriereabschnitt muss er konkurrenzfähig sein. Ich vermute, ihm ging es ums Geld. Und denkt jemand, Scott Redding würde bessere Arbeit leisten als Alex? Für mich ist Alex der Einzige, der Sinn macht – es gibt keinen jungen Fahrer.»