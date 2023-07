Donington Park, Lauf 1: Bautista beendet Ducati-Fluch

Für das Meeting in Donington rechneten sich Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) Siegchancen aus, doch erneut jubelte Álvaro Bautista (Ducati). Drama bei Aegerter und Öttl in der letzten Runde.

So schön wie am Start in den ersten Lauf war das Wetter in Donington das gesamte Wochenende nicht. Zwar zogen weiterhin dunkle Wolken über die Piste, doch es war trocken und sogar die Sonne ließ sich blicken.

Aus der ersten Reihe gingen Jonathan Rea (Kawasaki), Álvaro Bautista (Ducati) und überraschend Danilo Petrucci (Ducati) ins Rennen. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) lauerte auf Startplatz 4, Dominique Aegerter (Yamaha) auf der sechsten Position. Als bester BMW-Pilot folgte Tom Sykes als Achter, Philipp Öttl ging als Elfter ins Rennen und Iker Lecuona stellte die beste Honda auf Startplatz 13.

In den ersten zehn Runden sahen wir das bisher spannendste Rennen der Saison. Rea, Razgatlioglu und Bautista wechselten sich bei der Führung ab und fuhren auf Augenhöhe. Durch diverse Positionskämpfe blieb die Spitze dicht zusammen, zeitweise fuhren sieben Piloten innerhalb zwei Sekunden.

Bei Halbzeit setzte sich Bautista auf Platz 1 und zog das Tempo an. Mit mehreren Runden in 1:26 min schüttelte der Spanier seine Verfolger ab, nur Razgatlioglu hielt für eine Weile mit. In Runde 14 war auch der Widerstand des Yamaha-Piloten gebrochen und Bautista fuhr einen ungefährdeten Sieg ein. Es ist der erste Sieg eines Ducati-Piloten seit Carlos Checa 2011 vor zwölf Jahren!

Nach 23 Runden hatte Razgatlioglu als Zweiter 3,7 sec Rückstand, Rea als Dritter sogar 6,1 sec. Petrucci kreuzte als Vierter die Ziellinie. Die Top-5 komplettiert Andrea Locatelli (Yamaha).

Tom Sykes war im Rennen die meiste Zeit bester BMW-Pilot, verlor seinen achten Platz aber in der letzten Runden an Scott Redding, für den er einst bei BMW ausgemustert wurde.

Pech hatten Dominique Aegerter und Philipp Öttl, die in der letzten Runde von der Strecke abkamen. Während der Schweizer seine Yamaha noch auf Platz 12 in Ziel brachte, rollte der Deutsche mit einem technischen Defekt an seiner Ducati aus.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Rea und Petrucci in die erste Kurve. Gerloff und Ray gestürzt.



Runde 1: Bautista, Rea, Petrucci und Razgatlioglu in einer Sekunde. Sykes lauert auf Platz 5. Aegerter Achter, Öttl Elfter. Gerloff kommt an die Box.



Runde 2: Rea hat die Führung vor Bautista übernommen. Razgatlioglu (3.) und Lowes (4.) vorbei an Petrucci (5.). Rinaldi am Ende des Feldes.



Runde 3: Rea 0,5 sec vor Razgatlioglu, der in 1:27,354 min die schnellste Runde fährt. Aegerter auf Platz 9, Öttl auf 11.



Runde 4: Sykes fällt hinter Bassani und Locatelli auf Platz 7 zurück. Rinaldi (17.) pflügt durchs Feld. Razgatlioglu in 1:27,043 erneut schneller.



Runde 5: Rea und Razgatlioglu 0,7 sec vor Bautista.



Runde 6: Razgatlioglu bremst sich in der Melbourne Haarnadel an Rea vorbei in Führung. Die Top-3 innerhalb 0,4 sec. Loris Baz rollt aus. Aegerter und Öttl hintereinander auf 9 und 10.



Runde 7: Rea und Razgatlioglu wechseln sich mehrfach an der Spitze ab, der Türke behält die Oberhand. Lowes schließt die Lücke zu den Top-3. Baldassarri neben der Strecke.



Runde 8: Die Spitze schiebt sich weiter zusammen, die Top-7 fahren in zwei Sekunden.



Runde 9: Bautista kassiert in 1:26,913 min Razgatlioglu und damit Platz 1 auf der Gegengeraden.



Runde 10: Bautista setzt sich in 1:26,856 min um einige Meter ab, nur Razgatlioglu kann den Speed mitgehen. Rea und Lowes 1 sec zurück.



Runde 11: In 1:26,615 min fährt Bautista Rekord. Razgatlioglu fährt minimal langsamer. Öttl vorbei an Aegerter auf Platz 9. Sykes Achter, Lecuona Zwölfter



Runde 12: Nur Bautista und Razgatlioglu fahren unter 1:27 min.



Runde 13: Bautista in 1:26,610 min. Rea (3.) schon 2 sec zurück.



Runde 14: Razgatlioglu jetzt 1,2 sec hinter Bautista zurück.



Runde 15: Bautista 1,4 sec vor Razgatlioglu und 3,3 sec vor Rea. Petrucci (5.) kommt Lowes näher. Redding (10.) überholt Aegerter (11.).



Runde 16: Bautista setzt sich in 1:26,550 min im 2,1 sec an der Spitze ab.



Runde 17: Petrucci kassiert Platz 4 von Lowes und holt zu Rea auf. Rinaldi (15.) in den Punkten. Sykes (8.) am Hinterrad von Bassani.



Runde 18: Bautista 2,5 sec vor Toprak. Rea (3.) nur noch 0,5 sec vor Petrucci. Öttl (9.) holt zu Sykes auf.



Runde 19: Öttl (9.) nur 0,7 sec hinter kommt Sykes



Runde 20: Rea unter Druck von Petrucci. Aegerter einsam auf Platz 11.



Runde 21: Bautista 3,0 sec vor Razgatlioglu und 6,5 sec vor Rea und Petrucci. Locatelli (5.) hat Lowes überholt.



Runde 22: Petrucci hat aufgegeben. Sturz Lecuona auf Platz 13 liegend.



Letzte Runde: Bautista gewinnt vor Razgatlioglu und Rea. Sykes auf Platz 8. Aegerter neben der Strecke und wird Zwölfter. Öttl rollt mit Defekt aus.