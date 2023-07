Álvaro Bautista (Ducati): Toprak verhinderte Rekord

In der Gesamtwertung wirkt sich die Niederlage gegen Toprak Razgatlioglu im Superpole-Race in Donington Park für Álvaro Bautista kaum aus. Aber der Ducati-Pilot muss für einen Rekord eine neue Siegesserie starten.

Der Sieg im ersten Lauf der Superbike-WM 2023 in Donington Park am Samstag war der elfte Triumph von Álvaro Bautista in Folge. Zuvor hatte der Spanier auch die ersten vier Saisonrennen gewonnen, doch im Superpole-Race auf der Insel Lombok war der aktuelle Weltmeister gestürzt. Mehr Siege in Serie hat noch nie ein Superbike-Pilot eingefahren, Bautista selbst hat das 2019 in seiner ersten Superbike-Saison mit Ducati geschafft.

Dennoch ärgerlich für den 38-Jährigen: Den Sieg im heutigen Sprintrennen verpasste er im Kampf mit Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nur um 0,3 sec!



«Im Warm-up habe ich den SCX ausprobiert, aber für den neuen Asphalt ist dieser Reifen zu weich, auch für das Superpole-Race. Also haben wir den SC0 verwendet und mit dem war mein einziges Problem, dass ich nicht von Beginn an hart pushen konnte. Nach ein paar Runden hatte ich ein gutes Gefühl und konnte meine Pace fahren», erklärte der WM-Leader im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Die Pace im Superpole-Race war enorm hoch. Zu Beginn war ich am Limit, später fuhr ich mit dem SC0 eine 1:25 min – nicht so schlecht, denke ich. Es war offensichtlich, dass Johnny nicht an Toprak vorbei kam. Wahrscheinlich wollte er in der letzten Kurve einen Versuch starten, aber ich musste ihn davor in den Foggy-Esses überholen, denn das war meine einzige Chance.»

In der Gesamtwertung kann Bautista verschmerzen, dass er für Platz 2 im Superpole-Race nur neun statt zwölf Punkte für den Sieg erhielt. Mit 357 Punkten führt er bereits um 93 Punkte vor Razgatlioglu!

Bautista versicherte, dass er zu diesem Zeitpunkt der Saison weder an Rekorde noch an die Meisterschaft denkt.



«Ich versuche nur, in jedem Rennen das bestmögliche Ergebnis einzufahren. Im Superpole-Race sah ich, dass ich es maximal mit Johnny aufnehmen kann. Also habe ich das durchgezogen. Zu keinem Zeitpunkt lehne ich mich zurück und begnüge mich mit einer Position wegen der Punkte für die Gesamtwertung.

Im zweiten Lauf am Nachmittag revanchierte sich der Ducati-Werkspilot mit seinem bereits 16. Saisonsieg.



«Zuerst war Toprak schneller als ich, aber später war mein Speed besser», schilderte der Familienvater. «Er wusste das und versuchte alles, um vor mir zu bleiben. Mir war wiederum klar, dass er mir ein Runden würde folgen können, aber wenn ich meine Pace hochhalte, er damit Probleme haben würde. In manchen Bereichen war er schneller, in anderen ich. Am Ende fuhr ich ihm aber Zehntel um Zehntel davon.»