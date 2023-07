Donington, Lauf 2: Podium-Debüt von Danilo Petrucci

Den Sieg im zweiten Lauf der Superbike-WM 2023 in Donington Park sicherte sich Álvaro Bautista (Ducati). Neben Toprak Razgatlioglu (Yamaha) schaffte es Danilo Petrucci (Ducati) aufs Podest.

Das Wetter am Rennsonntag war ein Wolken-Sonne-Mix mit einem böigen Wind und knapp 20 Grad Celsius. Die weitläufigen Naturtribünen waren gut besetzt: 50.164 Zuschauer kam zur Superbike-WM 2023 in Donington Park. Der Ablauf am letzten Renntag war ungewohnt. Statt am Vormittag wurde das Sprintrennen hierzulande erst um 14 Uhr gestartet und der zweite Lauf bildete ab 17 Uhr den Abschluss des sechsten Saisonmeetings.

Das Rennen begann dramatisch. In Kurve 8 der ersten Runde hatte Tom Sykes (BMW) mitten im Pulk einen Highsider und flog im hohen Bogen von seinem Motorrad. Während Philipp Öttl (Ducati) über die Wiese ausweichen konnte, gab es für Loris Baz keinen Ausweg. Der Franzose konnte nicht anders als Michael Rinaldi (Ducati) zu rammen, um nicht in Sykes zu fahren. Das Rennen wurde sofort abgebrochen.



Alle drei gestürzten Piloten waren bei Bewusstsein. Rinaldi musste dennoch lange medizinisch betreut werden. Sykes wiederum hatte starke Schmerzen und konnte nicht aus eigener Kraft aufstehen. Einzig Baz schien glimpflich davongekommen zu sein.



Der Restart erfolgt über 22 Runden und ohne die drei Sturzpiloten. Die Reihenfolge der Startaufstellung hatte sich durch das Superpole-Race und den Sturz leicht geändert: Von der Pole ging Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ins Rennen, Álvaro Bautista (Ducati) von der zweiten Position und Jonathan Rea (Kawasaki) als Dritter. Dominique Aegerter (Yamaha) folgte auf Position 10, Philipp Öttl (Ducati) auf 11.

Beim zweiten Start ging alles glatt und Bautista, Rea und Razgatlioglu lieferten sich in den ersten Runden an der Spitze einen schönen Schlagabtausch. Ab Runde 10 konnte Rea den Speed nicht mehr mitgehen und geriet zunehmend unter Druck der nachfolgenden Piloten. Zuerst ging Danilo Petrucci (Ducati) am Rekordweltmeister vorbei, drei Runden vor dem Ende auch Scott Redding (BMW). Als Fünfter blieb der Kawasaki-Star nur 1,5 sec vor Alex Lowes (6./Kawasaki), Axel Bassani (7./Ducati), Andrea Locatelli (8./Yamaha) und Garrett Gerloff.



Den Sieg heimste indes wie im ersten Lauf WM-Leader Álvaro Bautista ein. Der Spanier hatte in der zweiten Rennhälfte die größten Reserven und ließ auch Razgatlioglu keine Chance. Der Yamaha-Pilot büßte 2,6 sec auf den Weltmeister ein. Das Podium komplettierte Petrucci – es ist das erste Top-3-Ergebnis des Italieners in der Superbike-Kategorie.

Philipp Öttl (Ducati) und Dominique Aegerter (Yamaha) kreuzen die Ziellinie auf den Positionen 10 und 11 die Ziellinie.



Von Honda war in Donington nicht viel zu sehen. Auf Position 14 verlor Iker Lecuona 24 sec auf den Sieger ein, Teamkollege Xavi Vierge steuerte außerhalb der Punkteränge die Boxengasse an.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Rea und Razgatlioglu in die erste Kurve. Gerloff auf Platz 5. Aegerter 10, Öttl 13.



Runde 1: Bautista vor Razgatlioglu und Rea, dann Locatelli, Gerloff und Lowes. Aegerter Neunter, Öttl auf Platz 10. Baldassarri neben der Strecke und reiht sich mit großem Rückstand als Letzter ein.



Runde 2: Razgatlioglu bremst sich in der Haarnadel an Bautista vorbei in Führung – Rea schlüpft mit durch. Schnellste Runde Rea in 1:26,486 min.



Runde 3: Die Top-4 innerhalb einer Sekunde. Gerloff (5.) hält mit 1,5 sec Rückstand ebenfalls gut mit.



Runde 4: Locatelli (4.) verliert zunehmend auf Razgatlioglu, Rea und Bautista an der Spitze. Redding und Aegerter kämpfen um Platz 8. Öttl verliert Platz 10 an Bassani.



Runde 5: Gerloff (5.) und Lowes (6.) holen auf Locatelli (4.) auf.



Runde 6: Razgatlioglu, Rea und Bautista innerhalb 0,4 sec. Lowes überrumpelt Gerloff und übernimmt Platz 5.



Runde 7: Die Top-7 fahren innerhalb 2 sec. Lowes (5.) der schnellste Mann auf der Strecke. Aegerter Neunter, Öttl Elfter.



Runde 8: Lowes überholt Locatelli und macht eine weitere Position gut.



Runde 9: Razgatlioglu scheint seine Reifen zu schonen, um im Finale mehr Reserven zu haben – nur eine 1:26,8 min vom Yamaha-Piloten. Lowes (4.) fährt 0,3 sec schneller.



Runde 10: Bautista überholt Rea in den Foggy-Esses und ist Zweiter. Gerloff (6.) unter Druck von Petrucci (7.)



Runde 11: Bautista in 1:26,400 min am Hinterrad von Razgatlioglu. Rea verliert 1,3 sec auf die Top-2.



Runde 12: Bautista erhöht den Druck auf Razgatlioglu, der sich nach Kräften wehrt. Redding vorbei an Bassani und Gerloff auf Platz 7.



Runde 13: Aegerter Zehnter, Öttl Elfter.



Runde 14: Bautista überholt Razgatlioglu auf der Geraden locker und führt das Rennen an. Rea (3.) bereits 2,2 sec zurück. Lecuona mit der besten Honda nur auf Platz 14.



Runde 15: Bautista setzt sich mit einer 1:26,089 min an der Spitze ab, Razgatlioglu fährt eine 1:26,262 min. Vierge biegt in die Boxengasse ein. Petrucci am Hinterrad von Lowes.



Runde 16: Rea und Lowes fahren nur noch 1:27 min, dahinter Petrucci und Redding 1:26 min. Öttl (10.) und Aegerter (11.) haben die Positionen getauscht.



Runde 17: Bautista 0,8 sec vor Razgatlioglu. Petrucci vorbei an Lowes auf Platz 4!



Runde 18: Petrucci schnappt sich Rea und ist Dritter. Auch Redding vorbei an Lowes und wird auch Rea angreifen.



Runde 19: Bautista 1,4 sec vor Razgatlioglu und 6,7 sec vor Petrucci. Rea fällt hinter Redding zurück.



Runde 20: Razgatlioglu hat aufgegeben und liegt 2,2 sec hinter Bautista.



Runde 21: Redding, Rea, Lowes, Locatelli, Bassani und Gerloff kämpfen in den letzten zwei Runden um Platz 4!



Letzte Runde: Bautista gewinnt souverän vor Razgatlioglu und Petrucci. Auf Platz 4 setzt sich Redding durch. Öttl wird Zehnter, Aegerter Elfter.