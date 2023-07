Danilo Petrucci (4./Ducati) zeigte seine wahre Stärke

Als Vierter im ersten Lauf der Superbike-WM 2023 in Donington holte Danilo Petrucci sein bisher bestes Ergebnis. Der Ducati-Pilot nahm es in den letzten Runden sogar mit dem sechsfachen Weltmeister Jonathan Rea auf.

Das erste Rennen in Donington Park war an der Spitze das spannendste der bisherigen Saison. Nach acht Runden fuhren die Top-7 innerhalb nur zwei Sekunden, mittendrin Danilo Petrucci. Der beliebte Italiener holte in der Superpole als Dritter erstmals einen Platz in der ersten Startreihe und im Rennen mit Platz 4 sein bisher bestes Ergebnis in der Superbike-WM. «In Misano fuhr ich im Quali allein, hier in Donington benötigte ich etwas Hilfe – ich fuhr hinter Álvaro», gab Petrucci im Gespräch mit SPEEDWEEK.com grinsend zu. «Das ist mein bestes Finish in der Superbike-WM, auch wenn ich es natürlich gern aufs Podium geschafft hätte und auch daran geglaubt habe. In den letzten Runden einen Jonathan Rea zu überholen, ist allerdings nicht die einfachste Aufgabe.»

Der ehemalige MotoGP-Pilot und Dakar-Etappensieger hatte sich in Runde 16 (von 23) den Teamkollegen des sechsfachen Weltmeisters, Alex Lowes, geschnappt und holte anschließend zum drittplatzierten Rea auf. «Ich war am Limit und konnte Johnny nur einholen, weil er zwei kleine Fehler machte. Aber in den letzten drei Runden fuhr er perfekt und ich konnte nicht mehr zulegen, also habe ich zurückgesteckt», erklärte Danilo. «Außerdem fühlte ich mich nicht frisch, weil mein Bein immer noch etwas schmerzt und im Rücken etwas blockiert ist. Die Punkte für das Team und mich mitzunehmen, war für heute die beste Entscheidung. Angesichts der wenigen Zeit im Trockenen bin ich ziemlich zufrieden. Vielleicht klappt es am Sonntag …»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Donington Park, Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Polesetter Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Danilo Petrucci, Jonathan Rea & Álvaro Bautista © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose 1. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Álvaro Bautista & Jonathan Rea Zurück Weiter

Auffällig: Seit Petrucci und Barni Ducati in Mugello getestet hatten, ist der 32-Jährige deutlich konkurrenzfähiger. «In Misano und Donington gab es einen neuen Asphalt, das half uns wahrscheinlich ein wenig. Beim Test habe ich allerdings Fortschritte auf der Bremse gemacht, was mir mehr Vertrauen gibt. Mit der V4R muss man geschmeidig und präzise fahren. Stimmt die Position auf dem Motorrad nicht, fängt es beim Bremsen an zu schlingern. Vom Podium sind wir nicht mehr weit entfernt, zumal heute keiner der Top-Piloten einen Fehler machte. Dieser vierte Platz zeigt also unsere echte Performance.»