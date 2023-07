Massencrash in Donington: Angst um Michael Rinaldi 02.07.2023 - 17:11 Von Ivo Schützbach

© worldsbk.com In Kurve 8 gab es viel Schrott

Michael Rinaldi, Tom Sykes und Loris Baz waren in der ersten Runde des zweiten Hauptrennens der Superbike-WM in Donington Park in einen angsteinflößenden Sturz verwickelt.