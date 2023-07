Michael Rinaldi: «Wollte Sykes nicht überfahren»

Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi gehört zu den Unglücklichen, die nach dem Highsider von Tom Sykes zu Beginn des zweiten Superbike-Rennens in Donington Park ebenfalls stürzten. Wie es dem 27-Jährigen geht.

Der Sturz von Tom Sykes, Michael Rinaldi und Loris Baz in der ersten Runde des zweiten Hauptrennens in Donington Park in Kurve 8 war furchterregend. Rinaldi wurde länger vom medizinischen Personal versorgt, bevor ihn ein Krankenwagen abtransportierte. Ein erstes Hoffnungszeichen war, dass er beim Einladen den Fans zuwinkte.

Für Rinaldi war es der Abschluss eines katastrophalen Wochenendes.



Im Qualifying war der Italiener in seiner ersten schnellen Runde gestürzt, konnte sich am Ende der Session aber noch auf den neunten Startplatz retten.

Im ersten Hauptrennen mutmaßte er in der ersten Runde ein technisches Problem, fiel deshalb bis auf den vorletzten Platz zurück, konnte dann aber weiterfahren und wurde noch 13.



Im Sprintrennen verbremste er sich in der ersten Runde, rumpelte von der Strecke und nahm das Rennen erneut als Vorletzter wieder auf – nur Platz 17.

Im zweiten Hauptrennen wurde Michael unverschuldet in den Massensturz verwickelt. Bei den Untersuchungen im Medical Centre an der Rennstrecke wurden keine Brüche festgestellt, nur eine leichte Gehirnerschütterung und eine Prellung am Knöchel rechts. Nach der Rückkehr nach Italien am Montag wird er sich zur Sicherheit erneut durchchecken lassen.

«Dieses Wochenende lief sehr unglücklich, in der ersten Runde von jedem Rennen passierte irgendetwas», erzählte Rinaldi am Sonntagabend. «Im zweiten Rennen stürzte Sykes vor mir, ich kann mich nur noch erinnern, dass ich plötzlich im Kies lag. Ich versuchte abzubremsen, um ihn nicht zu überfahren, dann wurde ich von hinten am Bein getroffen. Vom Sturz selbst weiß ich nichts mehr, ich habe mir hart den Kopf angeschlagen. Dann sah ich die Rettungskräfte und hatte große Schmerzen im Knöchel. Glücklicherweise ist nichts gebrochen. Geröntgt haben wir, jetzt müssen wir noch eine MRT machen. Ich habe Glück, dass ich so nach Hause gehen kann. Ich war mit Sykes im Medical Centre, er hat gebrochene Rippen und starke Schmerzen. Gute Besserung an dieser Stelle.»